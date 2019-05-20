Футбол

«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» и завоевала Кубок ГерманииЧемпионат вчера в 15:56

РБ Лейпциг — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Финал, вчера
Стадион «Олимпияштадион»
29′
Роберт Левандовски
Тайлер Адамс
Конрад Лаймер
65′
65′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
Вилли Орбан
Дайо Упамекано
70′
73′
Серж Гнабри
Арьен Роббен
78′
Кингсли Коман
Ибраима Конате
Амаду Айдара
82′
Дайо Упамекано
82′
85′
Роберт Левандовски
86′
Роберт Левандовски
87′
Кингсли Коман
Франк Рибери
Прозвучал финальный свисток в решающем матче Кубка Германии, в котором встретились «РБ Лейцпиг» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 3:0 в пользу номинальных гостей. Мюнхенцы вышли вперёд на 29-й минуте усилиями нападающего Роберта Левандовского.
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