Футбол
«Бавария» разгромила «Майнц» в Бундеслиге со счётом 6:0Чемпионат вчера в 15:22
Роберт Левандовски
|3′
Хамес Родригес
|33′
Кингсли Коман
|39′
|46′
Жан-Поль Боэтиюс
Пьер Кунде
Хамес Родригес
|51′
Хамес Родригес
|55′
Давид Алаба
Альфонсо Дэвис
|59′
|63′
Жан-Филипп Матета
Аарон Мартин
Кингсли Коман
Франк Рибери
|66′
Альфонсо Дэвис
|70′
Никлас Зюле
|72′
Хамес Родригес
Рафинья
|73′
|75′
Левин Озтуналы
Джулио Донати
|70%
|Владение мячом
|30%
|89%
|Процент точных передач
|77%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|11
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|1
|13
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|11
|7
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
17
Боатенг
19
Дэвис
25
Мюллер
6
Алькантара
13
Рафинья
18
Горетцка
7
Рибери
9
Левандовски
22
Мюллер
18
Бросински
16
Белль
42
Хак
19
Ньяхате
25
Гбамен
6
Латца
2
Донати
21
Онисиво
3
Мартин
14
Кунде
Майнц 05
Расстановка 4‑3‑3
В матче 26-го тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Франк Вилленборг. Счёт был открыт уже на 3-й минуте, отличился Роберт Левандовски, которому ассистировал Давид Алаба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бавария» разгромила «Майнц» и вернулась в лидеры бундеслиги, у Родригеса хет-трик
Советский спортвчера в 14:51
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Москве умер семилетний ребенок-маугли
В Москве от остановки сердца умер семилетний мальчик-маугли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Обновлено в 05:40
Политика
Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов
Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
Специалисты экстренных служб проверяют анонимное сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве.
Обновлено в 01:17
Наука
Ученые назвали вызывающие преждевременную смерть продукты
Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц, а также других продуктов, в которых содержится большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Обновлено в 01:51
Экономика
Некоторым иностранным судам разрешили перевозить СПГ по Севморпути
Некоторым иностранным судам разрешено провозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути.
Обновлено в 05:52
Происшествия
СК попросил суд заочно арестовать трех фигурантов дела Захарченко
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко еще трех человек.
Обновлено в 04:29
Технологии
Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт
Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35
Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
Обновлено в 01:53
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
30-метровый небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта. Он пролетит на расстоянии 305 тысяч километров от Земли.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договорённостей»
Президент Украины Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».
Обновлено вчера в 17:52
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги на $36 млн
Россия в январе 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) до $13,18 млрд с $13,216 млрд в декабре 2018 года, следует из материалов минфина США.
Обновлено в 04:30
Происшествия
На Урале многодетную мать ошибочно лечили от рака
В Екатеринбурге мать четверых детей Анна А. отсудила у медиков за неверный диагноз 750 тысяч рублей.
Обновлено в 03:33
Экономика
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 2%
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В ЛНР обнаружен схрон с оружием
В ЛНР сотрудники Генпрокуратуры Республики обнаружили недалеко от дороги, ведущей в Луганск, замаскированный тайник с оружием и боеприпасами.
Обновлено в 05:01
Политика
В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы
В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Белграде после протестов задержали 18 человек
Обновлено в 05:21
Общество
Божена Рынска вышла в свет с мужчиной накануне похорон Малашенко
Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Боже Рынска накануне похорон своего мужа появилась в обществе в компании американского адвоката Малькольма Тауба.
Обновлено вчера в 17:09
Музыка
Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Обновлено в 04:21
Общество
Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств
Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Более 70% граждан РФ отмечают успешное развитие Крыма
Большинство граждан РФ (73%) уверены что Крым начал развиваться более успешно после того, как стал частью России, чем, когда находился в составе Украины.
Обновлено в 04:31
Общество
Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы
Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Белорусские журналисты отказались слушать российского посла
Ведущие негосударственные издания Белоруссии отказались от участия в пресс-конференции российского посла в республике Михаила Бабича.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Не стало певицы Юлии Началовой: поклонники и родственники скобрят
В начале недели ряд СМИ сообщили о госпитализации Началовой. Исаева подтвердила эту информацию, состояние певицы оставалось тяжелым.
Обновлено 16 марта в 13:28
Происшествия
В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ
В Саратове возбудили уголовное дело в отношении школьного преподавателя предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), на уроке которого один из учеников ранил одноклассника.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Дагестане проведут проверку после отказа врача скорой помочь ребенку
Минздрав Дагестана проверит действия врача скорой помощи, отказавшегося помочь ребенку в дагестанском Дербенте и нагрубившего его матери, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:46
Политика
Дерипаска оценил возможности улучшения отношений между США и Россией
Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал нынешние отношения между США и Россией, дав собственную оценку ситуации и шансам на её улучшение.
Обновлено вчера в 20:46