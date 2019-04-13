Футбол
Бундеслига. «Бавария» победила «Фортуну» и вернулась на первое местоБомбардир.ру 11:24
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Эсприт Арена»
|15′
Кингсли Коман
Каан Айхан
|20′
|41′
Кингсли Коман
|53′
Мануэль Нойер
Свен Ульрайх
|55′
Серж Гнабри
Марсель Зоботтка
Альфредо Моралес
|67′
Роуэн Хеннингс
Доди Лукебакио
|68′
|70′
Томас Мюллер
Леон Горетцка
|80′
Серж Гнабри
Хамес Родригес
Давид Ковнацки
Такаси Усами
|80′
Доди Лукебакио
|89′
|90′+2′
Леон Горетцка
|35%
|Владение мячом
|65%
|75%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|11
|7
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|6
|8
|Отборы
|7
|10
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Фортуна Дюссельдорф
Расстановка 4‑3‑3
1
Рензинг
25
Циммерманн
3
Хоффман
35
Каминьски
5
Айхан
8
Баркок
6
Моралес
22
Штёгер
9
Раман
20
Лукебакио
33
Усами
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
11
Родригес
8
Мартинес
18
Горетцка
6
Алькантара
29
Коман
2 ×
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
«Бавария» обыграла в гостях «Фортуну» в матче 29-го тура Бундеслиги. За мюнхенцев дубль оформил Кингсли Коман. Еще по мячу забили Серж Гнабри и Леон Горецка.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
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