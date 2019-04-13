Бундеслига. «Бавария» победила «Фортуну» и вернулась на первое местоБомбардир.ру 11:24

«Бавария» обыграла в гостях «Фортуну» в матче 29-го тура Бундеслиги. За мюнхенцев дубль оформил Кингсли Коман. Еще по мячу забили Серж Гнабри и Леон Горецка.

Бундеслига. «Бавария» победила «Фортуну» и вернулась на первое место

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