Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче БундеслигиProstoProSport 11:31
«Бавария» разгромила «Фортуну» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1. Дублем в составе мюнхенцев отметился Кингсли Коман, по мячу забили Серж Гнабри и Леон Горетцка.
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