Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче БундеслигиProstoProSport вчера в 11:31
«Бавария» разгромила «Фортуну» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1. Дублем в составе мюнхенцев отметился Кингсли Коман, по мячу забили Серж Гнабри и Леон Горетцка.
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«Бавария» обыграла «Фортуну» и вернулась на первое место турнирной таблицы чемпионата Германии
Спорт-Экспрессвчера в 11:19
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
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Обновлено в 03:55
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Экономика
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Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
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Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
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Банки обяжут объяснять застройщикам отказ в заемных деньгах
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Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
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В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви
В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
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Разработчики God of War отблагодарили фанатов
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Армия и оружие
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
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