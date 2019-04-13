«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче БундеслигиProstoProSport вчера в 11:31

«Бавария» разгромила «Фортуну» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1. Дублем в составе мюнхенцев отметился Кингсли Коман, по мячу забили Серж Гнабри и Леон Горетцка.

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