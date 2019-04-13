«Бавария» разгромила «Фортуну» и вернулась на 1-е место в БундеслигеSport24.ru 11:29

«Бавария» уверенно выиграла у «Фортуны» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии. Игра прошла в Дюссельдорфе и завершилась со счетом 1:4. Благодаря этой победе «Бавария» вернулась на первое место в Бундеслиге, опередив на одно очко дортмундскую «Боруссию».

«Бавария» разгромила «Фортуну» и вернулась на 1-е место в Бундеслиге

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