Футбол
«Бавария» разгромила «Фенербахче» в товарищеском матчеГазета.Ru 16:21
Мюнхенская "Бавария" с разгромным счетом обыграла турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу немецкой команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Экономика
Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ
Завод несколько раз останавливался из-за финансовых проблем, но, для того чтобы актив «эффективно развивался», создавал дополнительные рабочие места и увеличивал отчисления в бюджет, ему нужна помощь из бюджета – такое письмо президенту Владимиру Путину написал предправления Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 16:10
Футбол
Защитник «МЮ» Байи из-за травмы пропустит до пяти месяцев
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи перенес операцию на мениске и пропустит от четырех до пяти месяцев, сообщает официальный Twitter "красных дьяволов".
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Шедший с миром в ДНР пьяный боец ВСУ подорвался на мине и потерял ногу
Официальный представитель оперативного командования Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов рассказал о бойце ВСУ, который шел в ДНР договариваться о мире, но подорвался на мине, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа
Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Здоровье
До конца года все роддома Петербурга перейдут на электронные медкарты
Все петербургские родительные дома смогут начать заводить электронные карты пациенток до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Политика
Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно»
Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
Обновлено в 15:30
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit
Ранее 30 июля Генконсульство России в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.
Обновлено в 16:14
Политика
Кличко записал видеообращение к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 17:19
Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Обновлено в 14:41
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Авто
Lexus LX получил новый спортивный пакет
Конструкторы японской автомобильной компании представили новый дизайн-пакет Sport 2020 года, предназначенный для обновленного внедорожника Lexus LX, доступного в трехрядном варианте.
Обновлено в 03:45
Авто
УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП
Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Два человека пострадали в аварии с автобусом в Гатчине
Обновлено в 16:43
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов
Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов в среду, 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:31
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Спартак» внес 17-летнего нападающего в заявку на сезон
17-летний форвард Аслан Муталиев был включен в заявку «Спартака» на матчи Российской премьер-лиги.
Обновлено в 15:59
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Общество
Москву накроет дым от пожаров в Сибири
Глава противопожарного отдела российского «Гринписа» Григорий Куксин заявил, что дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву.
Обновлено в 06:48
Политика
В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией
Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 12:39