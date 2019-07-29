Футбол

«Бавария» разгромила «Фенербахче» в товарищеском матчеГазета.Ru 16:21

Мюнхенская "Бавария" с разгромным счетом обыграла турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу немецкой команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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