Мюнхенская "Бавария" с разгромным счетом обыграла турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу немецкой команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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