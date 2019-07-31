Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 6:1 в пользу мюнхенского клуба.

«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup

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