Футбол
«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi CupНева Спорт 16:35
Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 6:1 в пользу мюнхенского клуба.
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Обновлено в 23:34
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Происшествия
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Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
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Общество
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Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
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Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
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Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
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Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
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Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Политика
Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального
Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
Обновлено в 14:59
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
В России вступает в силу закон о так называемых ипотечных каникулах.
Обновлено в 23:10
Космос
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Обновлено в 04:38
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На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 23:25
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Корпус Corsair iCUE 220T RGB Airflow получил умную подсветку
Компания Corsair пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью iCUE 220T RGB Airflow, которая отличается охлаждением и «умной» подсветкой.
Обновлено в 15:07
Политика
Зеленский готовится к распродаже украинской земли
Обновленная Верховная рада, которая в парламенте по итогам внеочередных выборов получает простое большинство от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года.
Обновлено в 14:21
Футбол
Малком дал согласие на переход в «Зенит»
Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».
Обновлено в 13:55
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
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Армия и оружие
Южная Корея: КНДР запустила баллистические ракеты нового типа
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Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18