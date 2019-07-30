Футбол

«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi CupНева Спорт 16:35

Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 6:1 в пользу мюнхенского клуба.
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