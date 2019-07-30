Футбол
«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi CupНева Спорт вчера в 16:35
Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 6:1 в пользу мюнхенского клуба.
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«Бавария» разгромила «Фенербахче» и сыграет с «Тоттенхэмом» в финале турнира в Мюнхене
Sport24.ruвчера в 16:23
Хет-трик Мюллера помог «Баварии» разгромить «Фенербахче» в полуфинале турнира в Мюнхене
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