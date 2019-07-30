Футбол

«Бавария» разгромила «Фенербахче» в матче Audi CupREGNUM 01:04

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над турецким «Фенербахче» в матче турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 6:1.
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«Бавария» разгромила «Фенербахче» и сыграет с «Тоттенхэмом» в финале турнира в Мюнхене

Sport24.ruвчера в 16:23

Как «Бавария» отправила в нокаут «Фенербахче» - 6:1: видеообзор полуфинального матча Audi Cup

Sport.ruвчера в 17:59

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Матч ТВвчера в 16:20

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Евро-футбол.рувчера в 16:22

Голевая феерия в Мюнхене — в видеообзоре матча «Бавария» — «Фенербахче»

Чемпионатвчера в 17:15

Хет-трик Мюллера помог «Баварии» разгромить «Фенербахче» в полуфинале турнира в Мюнхене

Спорт-Экспрессвчера в 16:24

«Бавария» забила шесть голов в ворота «Фенербахче»

Sportbox.RUвчера в 16:20
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Обновлено вчера в 17:59
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Путешествия

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Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
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Стас Михайлов прокомментировал слухи о многочисленных пластических операциях

Музыкант Стас Михайлов заявил, что у него нет времени на пластические операции, которые, как некоторые считают, он делает постоянно.
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Происшествия

После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

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Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
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Армия и оружие

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Космос

Ученые выяснили истинный возраст Луны

Ученые из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии выяснили, что Луна гораздо старше, чем считалось ранее.
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Финансы

Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума

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Обновлено вчера в 20:52
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

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Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
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Авто

Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено вчера в 12:07
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На Украине арестовали российский танкер

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Модернизированная С-300 лишена половины возможностей

Обновлено 29 июля в 18:17
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Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
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Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер демонстрирует заметный прогресс в процессе восстановления от черепно-мозговой травмы.
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Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

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