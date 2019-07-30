Футбол
«Бавария» разгромила «Фенербахче» в матче Audi CupREGNUM 01:04
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над турецким «Фенербахче» в матче турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 6:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бавария» разгромила «Фенербахче» и сыграет с «Тоттенхэмом» в финале турнира в Мюнхене
Sport24.ruвчера в 16:23
Хет-трик Мюллера помог «Баварии» разгромить «Фенербахче» в полуфинале турнира в Мюнхене
Спорт-Экспрессвчера в 16:24
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Общество
В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года
Обновлено в 00:53
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
В Минфине РФ рассказали о сложностях с отказом от доллара
Расширение использования национальных валют поддерживают Евросоюз, РФ, КНР и другие страны, однако, как указал представитель Минфина, у коммерческих игроков мало стимулов для отказа от доллара, поэтому координирующую роль в этом процессе должны взять на себя власти стран.
Обновлено вчера в 23:46
Баскетбол
Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками»
Экс-центровой ряда клубов НБА, баскетболист сборной России Тимофей Мозгов подпишет контракт с «Химками», сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
КНДР осуществила пуск нескольких снарядов
Северная Корея снова осуществила пуски неопознанных снарядов, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 17:59
Путешествия
Журналистка из Польши оценила популярность Крыма среди туристов
Журналистка из Польши Ивона Трусевич оценила, как Крым набирает популярность среди туристов.
Обновлено в 00:17
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае
Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Стас Михайлов прокомментировал слухи о многочисленных пластических операциях
Музыкант Стас Михайлов заявил, что у него нет времени на пластические операции, которые, как некоторые считают, он делает постоянно.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Космос
Ученые выяснили истинный возраст Луны
Ученые из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии выяснили, что Луна гораздо старше, чем считалось ранее.
Обновлено вчера в 04:04
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Минкультуры обещало не тянуть театры насильно «в светлое будущее»
Министр заверил, что его ведомство не планирует «что-либо делать насильно» и тянуть «кого-то в светлое будущее» против воли, передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 20:43
Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено вчера в 12:07
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие
Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
Обновлено 29 июля в 18:17
Политика
Медведев призвал губернаторов лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, поскольку эта работа входит в компетенцию региональных властей.
Обновлено вчера в 07:09
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Второго пострадавшего в аварии с участием Андрея Косилова ввели в кому
Напомним, авария произошла 28 июля в середине дня на 18-м км автодороги Байрамгулово — Новоандреевка.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Автоспорт
Друг Шумахера повидал спортсмена и рассказал о его состоянии
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал, что семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер демонстрирует заметный прогресс в процессе восстановления от черепно-мозговой травмы.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
В России испытывают БМД-2М с новым боевым модулем
В России проходят испытания новой модификации машины БМД-2М с боевым модулем «Берег», сообщает 31 июля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43