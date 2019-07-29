Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 6:1 в пользу мюнхенского клуба.

«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup

Все про Спорт ру

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Политика ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Общество Сайт ГИБДД впервые опубликовал карту со всеми камерами на дорогах ГИБДД на своем сайте опубликовала интерактивную карту со всеми камерами фиксации нарушений правил дорожного движения.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла теракт, который готовился на «одном из объектов инфраструктуры» в Татарстане, сообщила спецслужба.

Кино Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».

Политика Зеленский пригласил Лукашенко на Украину «Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна по состоянию на утро среды, 31 июля, укрепилась по отношению к американскому доллару.

Общество Хорошей погоды в Москве придётся ждать ещё неделю В конце следующей недели в центральные регионы России придёт тёплый воздух со Средиземного моря.

Экономика Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.

Происшествия Михаила Светова арестовали на 30 суток Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».

Общество Названы самые похищаемые товары в магазинах России Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.

Общество Юрист прокомментировал инструкции волонтёрам Навального на митингах Владимир Ботнев, доктор юридических наук, декан факультета государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС, прокомментировал организацию несогласованных акций, о которых в интервью RT рассказал бывший волонтёр из команды Алексея Навального Пётр Проскуркин.

Происшествия В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Общество Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.

Футбол Сухина рассказал, о чём говорит с судьями во время матчей Сухина ушёл из департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) в начале ноября 2017 года.

Здоровье Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.