Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 6:1 в пользу мюнхенского клуба.

«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Армия и оружие Украину предостерегли от попыток достать Москву ракетами Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Происшествия В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП Состояние екатеринбуржца оценивается как тяжёлое. Напомним, резонансное ДТП случилось в Аргаяшском районе региона 28 июля 2019 года.

Общество В России назвали самые похищаемые в магазинах товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).

Происшествия На Невском проспекте BMW прилег на бок ДТП случилось неподалеку от Гостиного двора. "Чудеса на виражах, BMW на Невском проспекте прилег на двери", - рассказали свидетели аварии.

Экономика Эксперты оценили стоимость такси и личного авто в России При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов россиян.

Армия и оружие Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом Две трети россиян (67%) считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Музыка Умер лос-анджелесский продюсер Ras G Американский хип-хоп-продюсер и диджей Грегори Шортер-младший, более известный под псевдонимом Ras G, скончался 29 июля 2019 года в возрасте 39 лет.

Экономика Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.

Происшествия Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.

Здоровье Выявлены снижающие давление напитки Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.

Политика На Украине с почестями перезахоронили солдат СС В городе Золочев во Львовской области Украины торжественно перезахоронили 29 солдат из дивизии СС «Галичина».

Происшествия Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Экономика Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.

Общество Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).

Политика Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.

Общество Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы» Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.

Политика Трамп пообещал разузнать о госпитализации Навального Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию о госпитализации блогера Алексея Навального, которого 29 июля доставили из спецприемника в московскую больницу с сильным приступом аллергии.

Экономика Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.