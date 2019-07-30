Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 6:1 в пользу мюнхенского клуба.

«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Футбол «Борнмут» хочет подписать игрока «Ливерпуля» за €25 млн По информации издания, наставник "вишен" Эдди Хау очень хочет видеть 22-летнего футболиста у себя в команде и убедил подготовить руководство клуба предложение суммой в €25 млн.

Армия и оружие Украину предостерегли от попыток достать Москву ракетами Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Общество Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.

Политика МИД ответил на арест российского танкера Украиной Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что российские власти будут следить за событиями вокруг танкера Nika Spirit, который был арестован по решению украинского суда.

Культура Казанцев приглашают принять участие в дискуссии на тему кинематографа и театрального искусства Спикеры постараются ответить на вопросы, зачем кинематографисту ставить спектакли, как отличается положение художника в российском кино и театре и многие другие.

Происшествия Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.

Происшествия В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.

Общество Россияне стали реже оставлять завещания Число россиян, оформляющих завещания, резко снизилось, сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Политика Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.

Общество Как изменится жизнь россиян с 1 августа Повышение пенсий, защита медиков, «ипотечные каникулы» и другие нововведения: как изменится жизнь россиян с августа 2019 года Прибавка к пенсии В августе 2019 года работающим пенсионерам пересчитают пенсии.

Футбол «Эвертон» может увести Малкома у «Зенита» "Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".

Политика Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Экономика Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест» Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.

Политика Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.

Политика Лавров: Россия ожидает визит премьер-министра Малайзии на ВЭФ-2019 Москва ожидает визит премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток, который состоится 4—6 сентября.

Финансы Украинская гривна рекордно подорожала Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.

Экономика СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.

Происшествия На Среднем Урале закрыли два несанкционированных палаточных лагеря Как рассказала сегодня "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Наталья Зырянова, выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей в Полевском, Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (два) и Нижнем Тагиле.

Политика Трамп пообещал разобраться с заболеванием Навального Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Вашингтоне во вторник ответил на вопрос о российском оппозиционере Алексее Навальном.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.