Футбол
«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры БундеслигиРоссийская газета 15:11
Мюнхенская "Бавария" усилила интригу в борьбе за чемпионство в немецкой Бундеслиге. На своем поле команда Нико Ковача разгромила прямого конкурента дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:0. Хозяева успели довести счет до неприличного еще до перерыва.
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Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности
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Наука
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Политика
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Общество
The Telegraph (Великобритания): хорошие упражнения при боли в пояснице (The Telegraph UK)
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Происшествия
В Дании после стрельбы задержали 14 человек
«К настоящему времени 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет были задержаны после стрельбы в районе Рунгстед», — указано в сообщении.
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Космос
Источник назвал дату запуска очередного спутника «Глонасс-М»
«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М» с космодрома Плесецк намечается на 13 мая», — сообщил источник.
Обновлено в 20:30
Энергетика
Нефтяники и правительство подписали соглашение о заморозке цен
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Обновлено вчера в 06:24
Игры
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Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин не принимает участия в игре.
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Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
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Гаджеты
Apple может отказаться от iTunes
Компания Apple в будущем может отказаться от сервиса с приложениями iTunes.
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Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
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Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
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Политика
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Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.
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Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
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Армия и оружие
Около 70 боевиков ИГ ликвидировали в Афганистане
В ходе спецоперации в Афганистане были ликвидированы не менее 70 боевиков организации "Исламское государство", сообщает Khaama Press со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:14