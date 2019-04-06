Футбол

«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры БундеслигиРоссийская газета 15:11

Мюнхенская "Бавария" усилила интригу в борьбе за чемпионство в немецкой Бундеслиге. На своем поле команда Нико Ковача разгромила прямого конкурента дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:0. Хозяева успели довести счет до неприличного еще до перерыва.
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