Футбол
«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры БундеслигиРоссийская газета 15:11
Мюнхенская "Бавария" усилила интригу в борьбе за чемпионство в немецкой Бундеслиге. На своем поле команда Нико Ковача разгромила прямого конкурента дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:0. Хозяева успели довести счет до неприличного еще до перерыва.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
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Грузия начнет производить электромобили
Поставки первых электрокаров начнутся с 2020 года. Глава правительства отметил, что завод будет производить до 40 тыс. электромобилей.
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Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
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Хоккей
Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного
Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
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Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В России с 2020 года появится новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины, которая позволит повысить качество жизни 20–25 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление
Обновлено 04 апреля в 01:20
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии
Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
Обновлено в 12:05
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Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
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Обновлено вчера в 11:25
Политика
Великобритания начала выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
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Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Единоборства
Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92
Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
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Ювентус — Милан 2:1
Обновлено в 13:54
Игры
Тодд Говард: Fallout 76 — успешный проект с многомиллионной аудиторией
Недавно игроки обратили внимание на слова геймдизайнера Bethesda Game Studios Тодда Говарда, из которых следует, что Fallout 76 оказалась очень успешным проектом, несмотря на все трудности во время разработки и запуска.
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Религия
Православные встречают Благовещение
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Космос
Макет лунной базы появился в Московском планетарии
Обновлено вчера в 09:00
Театры
Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра
С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
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ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Обновлено в 14:05
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:00
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22