«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры БундеслигиРоссийская газета 15:11

Мюнхенская "Бавария" усилила интригу в борьбе за чемпионство в немецкой Бундеслиге. На своем поле команда Нико Ковача разгромила прямого конкурента дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:0. Хозяева успели довести счет до неприличного еще до перерыва.

«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги

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