Футбол

«Бавария» разгромила «Боруссию» М и сравнялась по очкам с дортмундцамиЧемпионат 14:23

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
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«Бавария» - первая команда чемпионата Германии, забившая 4000 голов

Спорт-Экспресс15:51

«Бавария» разгромила «Боруссию» в Менхенгладбахе

Матч ТВ14:25

«Бавария» в гостевой встрече разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

Евро-футбол.ру14:22

Левандовски догнал Писарро на вершине списка лучших бомбардиров-легионеров в истории Бундеслиги

Sport24.ru14:56

Дубль Левандовски помог «Баварии» на выезде разгромить «Боруссию» М

Советский спорт14:26

«Бавария» стала первым клубом, забившим 4000 голов в Бундеслиге

Чемпионат14:59

«Бавария» первой в бундеслиге забила 4000 голов

Sports.ru14:38
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Происшествия

Самолет выкатился за пределы ВПП в Пулково

Обновлено в 16:12
Политика

Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России

Бывший министр был близким соратником погибшего при взрыве в кафе Донецка главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 16:49
Футбол

«Барселона» победила «Реал» в чемпионате Испании по футболу

Обновлено в 17:36
Политика

Тимошенко пообещала клиентам Сбербанка вернуть вклады времён СССР

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в ходе встречи с избирателями дала обещание вернуть вкладчикам Сбербанка времён СССР их сбережения.
Обновлено в 17:47
Политика

В Греции по запросу Украины задержан россиянин

Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Политика

Украинские националисты потребовали посадить Порошенко

Представители украинского Национального корпуса вывесили на майдане Незалежности в Киеве баннер с призывом посадить в тюрьму президента Украины Петра Порошенко, передает "Страна.ua".
Обновлено в 16:42
Космос

Зонд InSight впервые пробурил поверхность Марса

Зонду NASA Mars InSight впервые удалось пробурить грунт Марса. Об этом сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR).
Обновлено в 15:06
Футбол

Каррера назвал три вещи в Москве, по которым он скучает

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал три вещи в Москве, по которым он скучает.
Обновлено в 16:18
Политика

На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу

Следом президент Украины подошел к девушке, улыбаясь, похлопал ее по плечу, потребовал выключить телефон.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Как во Франции прошла 16-я акция протестов «жёлтых жилетов»

Обновлено в 17:34
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку

Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на Люблинской улице, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве

Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено в 14:21
Политика

Министр обороны Венесуэлы иронично ответил на санкции США

Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес с иронией ответил на планирующиеся санкции Штатов против руководства республики.
Обновлено в 18:13
Политика

«Бухарестская девятка» заявила о геополитической роли Крымского моста

По итогам саммита была принята декларация, в которой говорится об угрозе со стороны России и геополитическом значении Крымского моста, сообщает румынское агентство Actmedia.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток

Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Экс-супруга депутата отрицает слова о «нищебродах»

Бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина певица Илона Столье заявила, что данные о её посте с предложением изолировать «нищебродов» являются ложью.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Адвоката Галину Музыку, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении, нашли мертвой в Иркутской области

Как рассказал интернет-изданию «Медиазона» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко, женщина должна была взять объяснение у своего подзащитного Михаила Загвоздина.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Экономика

Названы периоды трудового стажа, позволяющие увеличить пенсию

Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве, в 2020 году гражданин РФ, чтобы выйти на пенсию по возрасту, должен будет иметь минимум 11 лет трудового стажа.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

ЕС предупредила Венесуэлу о неприкосновенности Гуайдо

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини от имени Евросоюза предупредила режим Мадуро о негативной реакции международного сообщества на ущемление свободы слова.
Обновлено в 13:39
Экономика

Россиянам предлагают покупать стаж и выходить на пенсию с 47 лет

Россияне получат право выходить на досрочную пенсию, как это уже происходит в ряде европейских стран.
Обновлено в 04:24
Политика

Алферов перед смертью написал письмо Путину

За несколько дней до смерти 88-летний Алферов написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

За беженцами лагеря «Эр-Рукбан» едет колонна автобусов

Обновлено вчера в 14:45
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Источник сообщил об эвакуации ТЦ «Мега» на Тёплом Стане

Столичный торговый центр «Мега» на Тёплом Стане эвакуирован после сообщения о минировании объекта.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие

Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии

Обновлено в 14:42
Политика

Трамп: КНДР не предлагала частичную отмену санкций на саммите в Ханое

На пресс-конференции в Ханое после окончания встречи с Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что Пхеньян потребовал отмены всех санкций в обмен на ликвидацию одного лишь своего ядерного центра в Йонбене в 80 км к северу от Пхеньяна.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие

Генштаб России: США начали разработку стратегии «Троянский конь»

Обновлено в 04:19
Космос

Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео внутри корабля

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
Обновлено в 12:05
Общество

Петербург стоит в пробках из-за снегопада

Город на Неве в субботу стоит в пробках из-за снегопада. ГУ МЧС РФ по Петербургу предупреждало горожан, что 2 марта ожидается метель.
Обновлено в 14:04
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