Футбол

«Бавария» разгромила «Бенфику» в Лиге чемпионов
Sport24.ru
вчера в 17:01

Футболисты «Баварии» одержали крупную победу над «Бенфикой» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E в Мюнхене завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Нико Ковача.
Sport24.ruвчера в 17:01

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Футболисты «Баварии» разгромили «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

РИА Новостивчера в 17:24

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Sport24.ruвчера в 20:02

«Бавария» разгромила «Бенфику», Роббен и Левандовски оформили дубли

Спорт-Экспрессвчера в 16:54

Потенциальная команда Венгера разгромила «Бенфику» и вышла на первое место в группе Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 16:53

Потенциальная команда Венгера разгромила «Бенфику» и вышла на первое место в группе Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 16:53

«Бавария» вышла в плей-офф ЛЧ, выиграв у «Бенфики» с разгромным счётом

Чемпионатвчера в 16:53

«Бавария» разгромила «Бенфику» и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 16:50
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Футбол

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

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Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в столице Катара

Стало известно наиболее вероятное место проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес, в котором сыграют аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».
Обновлено в 03:44
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«Лион» набрал 7 очков в 5 матчах и опережает донецкий «Шахтер» только на 2 очка.
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Футбол

«Локомотив» – «Галатасарай». Онлайн-трансляция начнется в 20:55

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 20:55 по московскому времени.
Обновлено в 03:31
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Аллегри: «Валенсия» доказала, что имеет лучшую защиту в Примере

«Валенсия» хорошо показала себя, команда доказала, что обладает одной из лучших защит в Примере.
Обновлено в 03:09
Футбол

Сантьяго Солари: «Исключение Иско из состава было особым решением»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари объяснил, почему не поставил полузащитника Иско в состав на матч Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 02:54
Футбол

Ирландский клуб по ошибке сообщил о смерти игрока

Дублинский любительский клуб «Бэллибрэк» по ошибке сообщил о смерти Фернандо Нуно Ла-Фуэнте в трагической аварии.
Обновлено в 03:44
Футбол

Феллайни потерял ребенка, который должен был выводить его на матч ЛЧ

Автор гола «Манчестер Юнайтед» в ворота «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов Маруан Феллайни перед матчем потерял ребенка, который должен был вывести его на поле.
Обновлено в 03:44
Футбол

Клопп сделал комплимент переводчику во время пресс-конференции

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп развеселил журналистов во время пресс-конференции перед матчем с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:21
Футбол

«Аякс» продаст «Барселоне» де Йонга и де Лигта за 140 миллионов

За 21-летнего Де Йонга голландцы хотят получить около 75 миллионов евро, а за 19-летнего Де Лигта – 65 миллионов.
Обновлено в 03:36
Футбол

Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 02:30
Футбол

Андрис Ванин: «В „Спартак“ плохих тренеров не берут»

Голкипер «Цюриха» Андрис Ванин рассказал о приглашениях российских клубов после «Москвы», а также заявил, что в московский «Спартак» плохих тренеров не берут.
Обновлено в 03:02
Футбол

Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»

Фанаты греческого АЕКа бросили во время домашнего матча Лиги чемпионов против "Аякса" в сектор с болельщиками голландской команды факел и бутылку с зажигательной смесью, что привело к взрыву и пожару на трибунах, а также вызвало столкновения гостей с греческой полицией.
Обновлено в 03:14
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Футболист «Спартака» Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года»

Зобнин стал восьмым футболистом «Спартака», удостоенным премии «Джентльмен года».
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Левандовски стал седьмым игроком, забившим 50 мячей в Лиге чемпионов

Гол форварда "Баварии" Роберта Левандовски в ворота "Бенфики" в сегодняшнем матче стал для него 50-м в Лиге чемпионов.
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Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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