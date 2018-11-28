Футбол
«Бавария» разгромила «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Бавария» разгромила «Бенфику» в Лиге чемпионовSport24.ruвчера в 17:01
Футболисты «Баварии» одержали крупную победу над «Бенфикой» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E в Мюнхене завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Нико Ковача.
Sport24.ruвчера в 17:01
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Роббен забил 450-й гол «Баварии» в Лиге чемпионов. Больше только у «Реала» и «Барселоны»
Sport24.ruвчера в 20:02
«Бавария» разгромила «Бенфику» и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 16:50
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Футбол
ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
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Обновлено в 00:40
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Роналду первым в истории одержал 100 побед в Лиге чемпионов
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (1:0), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:30
Футбол
Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос про Моуринью
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Футбол
«Шахтер» обыграл «Хоффенхайм» благодаря голу на 92-й минуте
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Футбол
Кубок английской лиги. «Лестер» победил «Саутгемптон» в серии пенальти
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Обновлено в 00:18
Футбол
Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Левандовски забил 50-й гол в Лиге чемпионов
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Футбол
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Футболист «Спартака» Зобнин получил премию «Джентльмен года»
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Футбол
Финал Кубка Либертадорес может пройти в Катаре
Обновлено в 00:21
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Руй Витория: «Главное, чтобы „Бенфика“ проявила сплоченность»
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Обновлено вчера в 21:27
Футбол
Президент «Лиона»: «Пока не знаем, полетим ли на Украину»
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил опасения в связи с необходимостью лететь на Украину на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шахтером».
Обновлено в 00:38
Футбол
Жизнь Нагатомо после матча с «Шальке-04» находилась под угрозой
Защитник «Галатасарая» Юто Нагатомо рассказал, что после матча Лиги чемпионов с «Шальке-04» его жизнь находилась в опасности.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
СМИ назвали главного претендента на «Золотой мяч»
Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич является главным претендентом на получение награды "Золотой мяч".
Обновлено вчера в 20:46
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита»
Обновлено вчера в 16:04