Футбол
«Бавария» представила ЭрнандесаSoccer.ru 09:44
Новобранец «Баварии» Люка Эрнандес сегодня был официально представлен в качестве игрока мюнхенцев. 23-летний француз будет выступать под 21-м номером.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
Политика
«Рустави 2» отстранил от эфира оскорбившего Путина ведущего
Грузинский телеканал «Рустави 2» на два месяца отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, который накануне грубо оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Общество
В понедельник в Петербурге ожидается гроза
Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами – грозы. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Бывшая жена Маккартни добилась рекордной выплаты по иску против компании Мердока
Бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллз объявила о том, что добилась рекордной выплаты по иску против News Group Newspapers Ltd, входящей в группу компаний, принадлежащих американскому медиамагнату Руперту Мердоку.
Обновлено в 09:03
Политика
Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы
В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
США призвали Германию ввести наземные войска в Сирию
Соединенные Штаты призывают Германию отправить в Сирию наземные войска, чтобы частично заменить американский контингент, заявил в интервью Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Политика
Лукашенко поддержал инициативу о встрече Зеленского с Путиным в Минске
Ранее сегодня глава МИДа республики Владимир Макей заявил о готовности организовать в белорусской столице переговоры с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии и Франции.
Обновлено в 09:24
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Экономика
Греф предупредил инвесторов в цифровые компании о пузыре на рынке
Инвесторы, получая дивиденды компаний традиционных отраслей, инвестируют свои средства в акции цифровых компаний, что приводит к еще большему росту их капитализации и увеличению доступных им ресурсов, в результате это провоцирует пузырь на рынке, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 10:55
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса
В июне представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическую блокаду региона Киев снимет только после возвращения контроля над активами.
Обновлено в 11:39
Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено вчера в 03:34
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
Обновлено в 10:27
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
"Решением судьи водитель арестован до 7 сентября", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения" ЧП произошло на технологической дороге на севере Свердловской области (около 350 км от Екатеринбурга).
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО
Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Игры
1 августа планируется выпуск полной версии Xen для Black Mesa
Как утверждают разработчики, появится она уже 1 августа.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Политика
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Авто
Renault обновил Duster первого поколения
Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Политика
Власти Украины завели дело о госизмене из-за подготовки телемоста с РФ
Генпрокуратура Украины завела дело о государственной измене в связи с подготовкой проведения телемоста с участием российского и украинского телеканалов.
Обновлено в 07:51
Кино
Что говорят в сети о первом тизере к ремейку мультфильма «Мулан»
Обновлено в 08:05