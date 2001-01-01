Футбол
«Бавария» предложит «Сити» 70 млн фунтов за СанеSports.ru 04:56
«Бавария» серьезно заинтересована в полузащитнике «Манчестер Сити» Лерое Сане. По информации The Guardian, мюнхенский клуб направит «Сити» первое предложение по трансферу игрока в размере 70 миллионов фунтов. «Бавария» хочет понять позицию «Ман Сити» по трансферу Сане.
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Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
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Яри Курри стал новым владельцем «Йокерита»
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ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи
Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.
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Экономика
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Общество
В России назвали среднюю стоимость выпускного платья
Оказалось, что на покупку выпускного платья в среднем придется потратить 4 тыс. рублей.
Обновлено в 06:31
Хоккей
Войнову сократили срок дисквалификации в НХЛ
Дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:23
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В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации
Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.
Обновлено в 06:14
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Происшествия
СК Дагестана требует арестовать имущество чиновников Росреестра
Следователи в Республике Дагестан подали в суд ходатайство об аресте имущества чиновников, подозреваемых по делу Росреестра РД.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Воздушную часть форума «Армия-2019» расширят
Обновлено в 06:54
Политика
Юнкер признался, что Греция вступила в еврозону путем фальсификации
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Bild рассказал, что Греция подделала отчет об экономических показателях страны, чтобы вступить в еврозону в 2001 году.
Обновлено в 07:25
Авто
Первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа
Обновлено в 07:58
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Хоккей
Обозреватель из США сравнила сборную России по хоккею с командой СССР
Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой Советского Союза.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Минпромторг РФ отреагировал на ограничения США для компании Huawei
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с расторжением партнерства между китайской компанией Huawei и рядом американских фирм.
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Происшествия
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Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
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Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Политика
Раскольники на Украине соберутся на Священный синод
Священный синод, созванный Епифанием Думенко, пройдет на территории Софийского собора.
Обновлено в 00:34
Наука
Женщины справляются с работой эффективнее при повышенных комнатных температурах
Эффективность работы женщин при более высоких температурах выше, чем у мужчин, свидетельствуют данные эксперимента ученых из Берлинского научного центра социологических исследований и Школы бизнеса Университета Южной Калифорнии, опубликованные в журнале PLOS ONE.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12