«Бавария» предложит «Сити» 70 млн фунтов за СанеSports.ru 04:56

«Бавария» серьезно заинтересована в полузащитнике «Манчестер Сити» Лерое Сане. По информации The Guardian, мюнхенский клуб направит «Сити» первое предложение по трансферу игрока в размере 70 миллионов фунтов. «Бавария» хочет понять позицию «Ман Сити» по трансферу Сане.

Политика Тереза Мэй объявила об отставке Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

Политика ЛНР передала Украине 60 заключенных Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.

Происшествия Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.

Происшествия Водителя перевернувшегося в Италии автобуса освободили из-под стражи Водитель туристического автобуса, который перевернулся в среду на автодороге между Сиеной и Флоренцией, освобожден из-под стражи; суд запретил ему управлять подобным автотранспортным средством в течение года, сообщили в пятницу итальянские СМИ.

Экономика РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20% Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.

Общество В России назвали среднюю стоимость выпускного платья Оказалось, что на покупку выпускного платья в среднем придется потратить 4 тыс. рублей.

Хоккей Войнову сократили срок дисквалификации в НХЛ Дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.

Политика В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.

Финансы Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.

Происшествия СК Дагестана требует арестовать имущество чиновников Росреестра Следователи в Республике Дагестан подали в суд ходатайство об аресте имущества чиновников, подозреваемых по делу Росреестра РД.

Политика Юнкер признался, что Греция вступила в еврозону путем фальсификации Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Bild рассказал, что Греция подделала отчет об экономических показателях страны, чтобы вступить в еврозону в 2001 году.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.

Хоккей Обозреватель из США сравнила сборную России по хоккею с командой СССР Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой Советского Союза.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Наука Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.

Политика Минпромторг РФ отреагировал на ограничения США для компании Huawei Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с расторжением партнерства между китайской компанией Huawei и рядом американских фирм.

Происшествия Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.

Авто Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.

Общество Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.

Политика Раскольники на Украине соберутся на Священный синод Священный синод, созванный Епифанием Думенко, пройдет на территории Софийского собора.

Наука Женщины справляются с работой эффективнее при повышенных комнатных температурах Эффективность работы женщин при более высоких температурах выше, чем у мужчин, свидетельствуют данные эксперимента ученых из Берлинского научного центра социологических исследований и Школы бизнеса Университета Южной Калифорнии, опубликованные в журнале PLOS ONE.