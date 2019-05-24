Футбол

«Бавария» предложит «Сити» 70 млн фунтов за СанеSports.ru 04:56

По информации The Guardian, мюнхенский клуб направит «Сити» первое предложение по трансферу игрока в размере 70 миллионов фунтов. «Бавария» хочет понять позицию «Ман Сити» по трансферу Сане. Ранее президент «Баварии» Ули Хенесс подтвердил, что клуб заинтересован в 23-летнем немце.
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Сане скоро должен перейти в «Баварию». Похоже, у него конфликт с Гвардиолой

Sport24.ru09:00

Руководство «Баварии» подтвердило желание подписать Зане

Матч ТВвчера в 21:33

«Бавария» выделит на трансфер Сане 80 млн евро

Евро-футбол.ру05:39

The Guardian: «Бавария» предложит за Сане 79 миллионов

Бомбардир.ру05:43

«Бавария» предложит «Сити» 70 млн фунтов за Сане

Sports.ru04:56

Преемник Роббена и Рибери. «Бавария» покупает Сане

Soccer.ru07:20

Президент «Баварии» подтвердил интерес к Сане

Советский спортвчера в 17:53
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Общество

Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе

БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.
Обновлено в 08:24
Экономика

Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год

Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Общество

Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Обновлено в 08:58
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Экономика

АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика

Россияне не поняли, за какие заслуги экс-глава пресс-службы Медведева получила орден

Обновлено в 03:07
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу

Судья предварительного следствия Сиены в пятницу, 24 мая, выпустил на свободу водителя туристического автобуса, который несколько дней назад попал в ДТП неподалеку от итальянского города Бадессе.
Обновлено в 08:54
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке

Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Здоровье

Московские врачи поставили на ноги полностью парализованного пациента

Обновлено в 07:23
Политика

Указ Зеленского о роспуске рады обжаловали в Конституционном суде

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады обжаловали в Конституционном суде.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС

"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Экономика

Грефа переизбрали главой Сбербанка

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Хоккей

Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол

Сергей Семак рассказал, кто сыграет с «Енисеем»

Обновлено в 09:13
Происшествия

В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана

Посольство США в России выразило разочарование из-за решения Лефортовского суда Москвы оставить под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.
Обновлено в 06:21
Наука

Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма

Учёные смогли создать новый уникальный объективный метод диагностики аутизма, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24
Наука

В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского

Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.
Обновлено вчера в 02:17
Армия и оружие

Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе

Глава Генштаба подверг сомнению слова бывшего командующего карательной операцией в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что ВСУ смогут взять Донбасс за сутки.
Обновлено в 07:09
Общество

Первые дольщики Urban Group приняли свои квартиры

Обновлено в 07:28
Политика

Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Хоккей

Американская журналистка высмеяла игру сборной России

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Театры

Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин

Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра

В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Три человека травмированы в ДТП на Щелковском шоссе в Подмосковье

Обновлено в 06:59
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
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Лерой Сане
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Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
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Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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