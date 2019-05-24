«Бавария» предложит «Сити» 70 млн фунтов за СанеSports.ru 04:56

По информации The Guardian, мюнхенский клуб направит «Сити» первое предложение по трансферу игрока в размере 70 миллионов фунтов. «Бавария» хочет понять позицию «Ман Сити» по трансферу Сане. Ранее президент «Баварии» Ули Хенесс подтвердил, что клуб заинтересован в 23-летнем немце.

Общество Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.

Экономика Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.

Футбол Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.

Авто Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.

Экономика АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Происшествия Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу Судья предварительного следствия Сиены в пятницу, 24 мая, выпустил на свободу водителя туристического автобуса, который несколько дней назад попал в ДТП неподалеку от итальянского города Бадессе.

Политика Тереза Мэй объявила об отставке Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

Политика Указ Зеленского о роспуске рады обжаловали в Конституционном суде Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады обжаловали в Конституционном суде.

Происшествия В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС "В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Экономика Грефа переизбрали главой Сбербанка На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".

Хоккей Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.

Происшествия В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана Посольство США в России выразило разочарование из-за решения Лефортовского суда Москвы оставить под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.

Наука Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма Учёные смогли создать новый уникальный объективный метод диагностики аутизма, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Происшествия В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.

Наука В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.

Армия и оружие Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе Глава Генштаба подверг сомнению слова бывшего командующего карательной операцией в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что ВСУ смогут взять Донбасс за сутки.

Политика Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Хоккей Американская журналистка высмеяла игру сборной России Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.

Театры Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.