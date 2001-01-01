Футбол
«Бавария» предложит «Сити» 70 млн фунтов за СанеSports.ru 04:56
По информации The Guardian, мюнхенский клуб направит «Сити» первое предложение по трансферу игрока в размере 70 миллионов фунтов. «Бавария» хочет понять позицию «Ман Сити» по трансферу Сане. Ранее президент «Баварии» Ули Хенесс подтвердил, что клуб заинтересован в 23-летнем немце.
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Здоровье
Диетолог рассказал о пользе шаурмы
Обновлено в 05:55
Экономика
Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России
По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Общество
Решение о голосовании по храму в Екатеринбурге ожидается в июне
Решение о проведении опроса или референдума по строительству храма в Екатеринбурге ориентировочно будет принято в июне.
Обновлено в 06:06
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Экономика
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:21
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Общество
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала
Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Уилан обвинил следователя в угрозах его жизни
Задержанный по подозрению в шпионаже в пользу США Пол Уилан заявил, что следователь ФСБ угрожает ему и оскорбляет его достоинство.
Обновлено в 06:27
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 04:08
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В мечети в Кабуле прогремел взрыв
Обновлено в 06:05
Кино
Коммунисты России требуют переснять восьмой сезон «Игры престолов»
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке
Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на "Арену-Химки".
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сделал де Лигту улучшенное предложение
«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток побороться за защитника «Аякса» Матейса де Лигта и сделал ему улучшенное предложение.
Обновлено вчера в 05:26
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов
Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.
Обновлено в 03:32
Экономика
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу
Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено вчера в 06:30