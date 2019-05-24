Футбол
«Бавария» предложит «Сити» 70 млн фунтов за СанеSports.ru вчера в 04:56
По информации The Guardian, мюнхенский клуб направит «Сити» первое предложение по трансферу игрока в размере 70 миллионов фунтов. «Бавария» хочет понять позицию «Ман Сити» по трансферу Сане. Ранее президент «Баварии» Ули Хенесс подтвердил, что клуб заинтересован в 23-летнем немце.
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Йоахим Лев: Переход Сане станет хорошей историей для «Баварии», сборной и бундеслиги
Советский спортвчера в 15:41
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Два землетрясения за ночь произошли в Дагестане
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Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
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Шаурма является полезным перекусом для человека
По словам врача-диетолога, овощи, куриное мясо и некалорийные соусы являются хорошим вариантом перекусить в ритме большого города.
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Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
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Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
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Защитником «Реала» Серхио Рамосом заинтересовались четыре клуба, сообщает AS.
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Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
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Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
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Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено вчера в 13:57
Здоровье
Назван главный признак нехватки витамина С
Специалисты, представляющие Национальную службу здравоохранения Великобритании, назвали главный признак нехватки в организме витамина С. Как сообщает издание Express, о дефиците одного из важнейших для здоровья элементов свидетельствует состояние кожных покровов.
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Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
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Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
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Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Футбол
Журналист: «Жена Гвардиолы на год арендовала авто в Турине»
Обновлено вчера в 22:19
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Россияне не пострадали при взрыве в Лионе
Взрыв в Лионе произошел в 17:30 по местному времени на пешеходной улице Виктора Гюго.
Обновлено вчера в 13:51
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Новый глава генштаба ВСУ рассказал о судьбе Донбасса
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
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Бывшего замглавы московского СК Никандрова освободили по УДО
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Общество
Знаки Зодиака, для которых июнь станет самым денежным месяцем
Удачи в начале месяца хватит на то, чтобы называться самым везучим знаком Зодиака в денежных делах.
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В Epic Games Store вышла демоверсия Heavy Rain
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В Хакасии найдено тело одного из пропавших в прошлом году туристов
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Киев признал зависимость от торговли с Россией
Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией.
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Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Дерматолог рассказал, как избежать ранних морщин
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Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливе
В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале
Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.
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