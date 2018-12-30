Футбол
«Бавария» согласилась продать Хуммельса в «Челси»
«Бавария» согласилась продать Хуммельса в «Челси»NewInform04:49
Уточняется, что «аристократы» сделали официальный запрос, и в «Баварии» ответили, что готовы продать Хуммельса за 30 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что Матс Хуммельс пополнил ряды «Баварии» в 2016 году, перейдя из дортмундской «Боруссии».
NewInform04:49
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