Футбол

«Бавария» согласилась продать Хуммельса в «Челси»
NewInform
04:49

Уточняется, что «аристократы» сделали официальный запрос, и в «Баварии» ответили, что готовы продать Хуммельса за 30 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что Матс Хуммельс пополнил ряды «Баварии» в 2016 году, перейдя из дортмундской «Боруссии».
NewInform04:49

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«Челси» может приобрести защитника «Баварии»

Газета.Ru03:59

СМИ: «Челси» хочет подписать защитника «Баварии» Хуммельса

RT на русском04:28

«Бавария» готова продать Хуммельса «Челси» за £ 30 млн

Чемпионат04:04

СМИ: «Челси» интересуется Хуммельсом, «Бавария» хочет за него 30 миллионов фунтов

Спорт-Экспресс03:13

«Бавария» готова продать Хуммельса за 30 млн фунтов

Soccer.ru04:00

«Бавария» предложила «Челси» более 20 млн фунтов за Хадсона-Одои

Sports.ru04:55

«Бавария» требует у «Челси» 30 млн фунтов за Хуммельса

Sport24.ru03:45
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