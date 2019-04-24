Футбол

«Бавария» предложила 70 миллионов евро за КьезуСпорт-Экспресс вчера в 19:03

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Баварию". Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца. В этом сезоне Кьеза сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 8 голевых передач.
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«Бавария» может потратить на нового форварда €70 млн

Газета.Ru00:03

«Бавария» предложила «Фиорентине» 70 млн евро за Кьезу

Sport24.ruвчера в 23:51

«Бавария» готова заплатить 70 млн евро за Кьезу

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СМИ: Кьеза может перейти в «Баварию» за 70 млн евро

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«Бавария» предложила 70 миллионов евро за Кьезу

Спорт-Экспрессвчера в 19:03

СМИ: Кьеза может перейти в «Баварию» за 70 млн евро

Sportbox.RUвчера в 22:02

CdS: «Бавария» готова предложить 70 миллионов за Кьезу

Бомбардир.рувчера в 15:41
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