Футбол
«Бавария» предложила 70 миллионов евро за КьезуСпорт-Экспресс вчера в 19:03
Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Баварию". Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца. В этом сезоне Кьеза сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 8 голевых передач.
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Происшествия
Москвичка похитила семейную икону из храма после замечания прихожан
По словам настоятеля храма иерея Георгия Ермолина, женщина в джинсах и с непокрытой головой долго молилась перед образом, когда же другие прихожане сделали ей замечание, попросив уступить место, она сорвала икону и бросилась к выходу.
Обновлено в 05:35
Политика
ФБР рассекретило данные о побеге Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 07:41
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Политика
Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора
Обновлено в 07:03
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Авто
Появились первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Apple попросила отсрочить исправление принадлежности Крыма
Компания Apple попросила отсрочить исправление территориальной принадлежности Крыма в приложении «Карты».
Обновлено в 06:42
Происшествия
Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Политика
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце
Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце Меган Маркл в очередной раз нарушит традицию.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Россияне стали массово отказываться от дач
В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 02:48
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Дамаск выступил против намерения США оставить часть военных в Сирии
Дамаск выступает против намерения США оставить часть войск в Сирии, это будет агрессией в отношении Дамаска, заявил заместитель министра обороны САР Махмуд Шава.
Обновлено в 06:56
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Януковича ждут с конвоем и наручниками
Генеральная прокуратура Украины ждет возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича для вручения ему нового обвинения по делу о расстреле митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в 2014 году, сообщил в среду украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 05:46
Происшествия
СК попросил об аресте трех силовиков по делу Арашуковых
Правоохранителей задержали накануне в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше
Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.
Обновлено в 05:44
Политика
Память жертв геноцида армян почтут во Владимире
Обновлено в 01:27
Происшествия
Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках
В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
58-летняя Елена Яковлева рассказала о пластических операциях
Героиней нового выпуска YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова стала 58-летняя Елена Яковлева.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Барселона» обыграла «Алавес» в матче Примеры
Обновлено вчера в 18:45
Авто
Продажи автомобилей DongFeng в марте выросли на 35%
Обновлено в 02:51