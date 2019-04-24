«Бавария» предложила 70 миллионов евро за КьезуСпорт-Экспресс вчера в 19:03

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Баварию". Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца. В этом сезоне Кьеза сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 8 голевых передач.

«Бавария» предложила 70 миллионов евро за Кьезу

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