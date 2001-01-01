Футбол
«Бавария» предложила 70 миллионов евро за КьезуСпорт-Экспресс 19:03
Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в "Баварию". Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца. В этом сезоне Кьеза сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 8 голевых передач.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 22:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Политика
Служба безопасности Ким Чен Ына осмотрела вокзал во Владивостоке
Сотрудники службы безопасности лидера КНДР осмотрели окрестности железнодорожного вокзала во Владивостоке, где идет подготовка к прибытию поезда с Ким Чен Ыном, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 22:06
Экономика
Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае
ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км
В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 14:47
Спорт
Фигурист Ковтун завершил карьеру
Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Экономика
Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала
Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.
Обновлено в 08:52
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 22:16
Политика
Белый дом объявил даты торговых переговоров с Китаем
США и Китай продолжат торговые переговоры 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне, сообщил Белый дом.
Обновлено в 22:09
Политика
Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой
Обновлено вчера в 08:01
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Транспорт
В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»
Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено в 22:09
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Футбол
Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата
Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг отметился забитым мячом на седьмой секунде матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда».
Обновлено в 16:14
Общество
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.
Обновлено в 19:46
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому поменять политику в отношении Крыма
Владимиру Зеленскому, лидирующему во второму туре президентских выборов на Украине, нужно поменять государственную политику по отношению к Крыму и налаживать отношения с жителями полуострова, заявил первый президенту Украины Леонид Кравчук.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за оскорбление государства
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства, сообщается на сайте инстанции.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Политика
Стало известно, когда Зеленский в последний раз выступит как шоумен
Победитель выборов президента Украины шоумен Зеленский в последний раз предстанет перед жителями страны как юморист 25 мая, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 21:15
Финансы
Банки России с июля смогут проводить сделки с электронными закладными на Мастерчейне
Полномасштабный запуск децентрализованной депозитарной системы (ДДС) учета закладных на Мастерчейне запланирован на июль 2019 года, говорится в пресс-релизе Ассоциации "Финтех".
Обновлено в 13:14
Авто
Geely анонсировала новый полноразмерный кроссовер
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Израиль впервые применил «ракеты-убийцы» С-300
Израильская авиация впервые применила в Сирии новейшие авиационные ракеты Rampage, которые были разработаны специально для прорыва обороны комплексов ПВО производства России.
Обновлено вчера в 05:19