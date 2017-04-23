Футбол

«Бавария» предлагает за Дибалу 80 млн евроSoccer.ru 04:32

Пресса сообщает, что "Бавария" планирует приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. Немецкий клуб готов предложить за аргентинского футболиста 80 млн евро. Однако туринцы пока не торопятся расставаться с форвардом, несмотря на то, что он провел неудачный последний сезон.
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«Бавария» предложила «Ювентусу» 90 миллионов евро за Дибалу

Советский спорт12:19

«Бавария» готова потратить 101 миллион долларов на трансфер Дибалы

Sportbox.RU09:40

«Бавария» готова заплатить за Дибалу 80 млн евро. «Ювентус» хочет 100 млн

Sport24.ruвчера в 01:21

СМИ: «Бавария» предложила 101 миллион долларов за Дибалу

Спорт-Экспресс09:11

«Бавария» предлагает за Дибалу 80 млн евро

Soccer.ru04:32

«Ювентус» не хочет отдавать «Баварии» Дебала

Газета.Ruвчера в 01:31

«Бавария» готова потратить 101 миллион долларов на трансфер Дибалы

Матч ТВ09:40
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:10, Ашберн
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ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга Путина

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Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

В Саратовской области суд на два месяца арестовал подростка, напавшего с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска.
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Пентагон заподозрил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Компания "Успех", в отношении которой было возбуждено антимонопольное дело из-за рекламы ее суши-бара, чье название горожане сочли непристойным, закрыла это заведение и извинилась перед жителями ближайших домов, сообщает в среду управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 08:49
Политика

Зеленского просят вернуть железнодорожное сообщение с Крымом

Украина прервала ж / д сообщение с полуостровом в декабре 2014 года На сайте официального интернет-представительства украинского президента появилась петиция, подписавшие которую просят вернуть прямые поезда в Крым, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 04:11
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
Политика

Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе

В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Здоровье

Онищенко дал рекомендации по борьбе с жиром на животе

Ранее MedicalExpress сообщил, что 10-недельная интенсивная интервальная тренировка способна снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить его общую мышечную массу, к такому выводу пришли исследователи Американского гериатрического общества.
Обновлено в 08:20
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Джон Сноу из «Игры престолов» попал в больницу из-за тяги к спиртному

Напряжение «Джон Сноу» снимал с помощью спиртного — и вот уже месяц находится в рехабе.
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Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
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Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

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Обновлено 27 мая в 23:59
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Brabham построит новый суперкар

В свою очередь, сотрудники бренда длительное время занимаются разработкой и выпуском самых мощных моделей автомобилей, тогда как новый экземпляр сможет продемонстрировать существенное расширение возможностей компании.
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Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
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Михаил Саакашвили вернулся на Украину

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Седан Infiniti Q50 стал доступнее по специальной цене

Речь идёт о комплектации Luxe Pack 2, оснащённой 2,0-литровым мотором. Данная версия уже доступна для заказа у официальных дилеров бренда.
Обновлено в 06:10
Кино

Умер актер из фильма «Крестный отец»

Умер американский актер Кармине Кариди. Об этом сообщает портал TMZ в среду, 29 мая.
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Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и микробы

Только один образец мясного фарша из 17, представленных на прилавках российских магазинов, удостоился высокой оценки экспертов организации Роскачество.
Обновлено в 09:02
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WWF запустил 450‐летний стрим с разлагающейся пластиковой бутылкой

Чтобы привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения, Фонд дикой природы (WWF) решил показать, как разлагается одна пластиковая бутылка.
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Мировые продажи смартфонов упали на 2,7% по итогам 1 квартала

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года мировой рынок смартфонов сократился на 2,7% до 373 млн штук.
Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский назначил нового начальника управления Госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны Украины.
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В Германии дали оценку рекорду посещаемости стадиона «Зенит»

Средняя посещаемость "Зенита" составляет 50 тыс. Это очень хороший показатель, он соответствует лидерам европейского и немецкого футбола.
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Колтыгин из системы «Нэшвилла» стал игроком «Витязя»

Нападающий системы «Нэшвилл Предаторз» Павел Колтыгин заключил контракт с «Витязем», сообщается на официальном сайте подольского клуба.
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Сирийская армия отбила атаку боевиков в провинции Хама

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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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