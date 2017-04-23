«Бавария» предлагает за Дибалу 80 млн евроSoccer.ru 04:32

Пресса сообщает, что "Бавария" планирует приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. Немецкий клуб готов предложить за аргентинского футболиста 80 млн евро. Однако туринцы пока не торопятся расставаться с форвардом, несмотря на то, что он провел неудачный последний сезон.

Происшествия Пчелы заблокировали границу Эстонии и России На границе Эстонии и России пограничникам приходится перенаправлять пешеходов, курсирующих от Нарвы в Ивангород и обратно из-за роя пчел.

Шоу-бизнес На Прохора Шаляпина совершено нападение Прохор просьбу не выполнил, но и деньги возвращать не стал. Недавно на 35-летнего музыканта было совершено нападение.

Происшествия Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии Как сообщили в полиции Чехии, выстрел произошел случайно: по неосторожности охранника, задевшего курок пистолета.

Футбол Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.

Общество Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.

Политика Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.

Армия и оружие Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.

Космос NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.

Футбол Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных за две драки в столице к полутора годам колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протосовицкий получили по году пяти месяцам заключения.

Общество В России предложили выплачивать отцовский капитал В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.

Авто Завод Haval начинает серийное производство В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.

Авто «Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.

Космос Роскосмос создаст центр по борьбе с космическим мусором Госкорпорация "Роскосмос" решила сформировать в головном научном институте ЦНИИмаш центр по контролю за космическим мусором, сообщил на заседании Совета РАН по космосу представитель "Роскосмоса" Юрий Макаров.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.

Происшествия Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Экономика Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны.

Происшествия Заброшенный мост украли в Мурманской области Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.

Происшествия В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.

Общество Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.

Финансы Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.