Футбол

«Бавария» предлагает за Дибалу 80 млн евроSoccer.ru 04:32

3 фото
Пресса сообщает, что "Бавария" планирует приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. Немецкий клуб готов предложить за аргентинского футболиста 80 млн евро. Однако туринцы пока не торопятся расставаться с форвардом, несмотря на то, что он провел неудачный последний сезон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бавария» готова потратить 101 миллион долларов на трансфер Дибалы

Матч ТВ09:40

«Бавария» готова потратить 101 миллион долларов на трансфер Дибалы

Sportbox.RU09:40

«Бавария» предлагает за Дибалу 80 млн евро

Soccer.ru04:32

СМИ: «Бавария» предложила 101 миллион долларов за Дибалу

Спорт-Экспресс09:11

«Ювентус» не хочет отдавать «Баварии» Дебала

Газета.Ruвчера в 01:31

«Бавария» готова заплатить за Дибалу 80 млн евро. «Ювентус» хочет 100 млн

Sport24.ruвчера в 01:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Происшествия

Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

На границе Эстонии и России пограничникам приходится перенаправлять пешеходов, курсирующих от Нарвы в Ивангород и обратно из-за роя пчел.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Поклонники в очередной раз заподозрили Ксению Бородину в увеличении губ

Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

На Прохора Шаляпина совершено нападение

Прохор просьбу не выполнил, но и деньги возвращать не стал. Недавно на 35-летнего музыканта было совершено нападение.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии

Как сообщили в полиции Чехии, выстрел произошел случайно: по неосторожности охранника, задевшего курок пистолета.
Обновлено в 10:51
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Политика

Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов

Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали

Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.
Обновлено в 09:23
Космос

NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря

В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено в 10:32
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных за две драки в столице к полутора годам колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протосовицкий получили по году пяти месяцам заключения.
Обновлено в 10:30
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 11:22
Общество

В России предложили выплачивать отцовский капитал

В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено в 11:13
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Политика

Спецпрокурор США Мюллер закрыл «российское дело» и объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил на пресс-конференции, что уходит из Минюста.
Обновлено в 11:07
Авто

«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ

На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Космос

Роскосмос создаст центр по борьбе с космическим мусором

Госкорпорация "Роскосмос" решила сформировать в головном научном институте ЦНИИмаш центр по контролю за космическим мусором, сообщил на заседании Совета РАН по космосу представитель "Роскосмоса" Юрий Макаров.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Обновлено в 09:58
Происшествия

Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором

Обновлено в 11:22
Экономика

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Москве чемпион Европы по тяжелой атлетике украл продукты из магазина

Обновлено в 09:48
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Финансы

Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии

Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:22
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное