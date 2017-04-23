Футбол
«Бавария» предлагает за Дибалу 80 млн евроSoccer.ru 04:32
Пресса сообщает, что "Бавария" планирует приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. Немецкий клуб готов предложить за аргентинского футболиста 80 млн евро. Однако туринцы пока не торопятся расставаться с форвардом, несмотря на то, что он провел неудачный последний сезон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель
Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
ЛНР обвинила Зеленского в продолжении агрессии
Как пояснил Филипоненко, недавняя поездка президента Украины Владимира Зеленского зону конфликта на Донбассе, в частности в Станицу Луганскую, красноречиво показала его равнодушие к нуждам местных мирных жителей, сообщает ЛИЦ.
Обновлено в 09:26
Политика
Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
Обновлено в 04:03
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено вчера в 06:42
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями
"Очевидцы, возмущенные произошедшем, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - сообщает в инстаграме дагестанская полиция.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
Блаттер подаст в суд на Инфантино и ФИФА в течение месяца
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер готовится подать в суд на Международную Федерацию футбола и нынешнего главу организации Джанни Инфантино, утверждает L’Equipe.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Космос
Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Гаджеты
Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов
Компания Samsung сообщила о создании сверхбыстрой зарядки для смартфонов.
Обновлено в 05:33
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Общество
Новым директором Курской филармонии стал певец
Собравшимся объявили, кто теперь будет возглавлять культурное учреждение. Директором назначен пецев Алексей Александрович Свиридов.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший.
Обновлено в 09:30
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Футбол
OverDrive: BoombI4 заменит Edward в составе NaVi
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
Многодетные семьи Архангельской области смогут получить деньги вместо земли под дом
Депутаты Архангельского областного собрания в среду на очередной сессии во втором, окончательном чтении приняли законопроект, который предоставляет возможность многодетным семьям получить денежную выплату вместо земельного участка для постройки дома.
Обновлено в 08:16
Политика
В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми
Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» попал в больницу из-за тяги к спиртному
Напряжение «Джон Сноу» снимал с помощью спиртного — и вот уже месяц находится в рехабе.
Обновлено в 06:53
Энергетика
Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»
Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Суд в Москве арестовал экс-главу Дальневосточной оперативной таможни
Басманный суд столицы арестовал экс-заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Павла Фомина.
Обновлено в 09:43
Авто
Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею
Тюнеры из GeigerCars оснастили Jeep Grand Cherokee Trackhawk уникальной гоночной ливреей цвета морского залива и дополнительными 193 лошадиными силами.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Ростовского блогера Гаспара Авакяна арестовали на два месяца
Сегодня, 29 мая, днем Ленинский районный суд Ростова арестовал местного блогера Гаспара Авакяна. Он пробудет в СИЗО до конца июля.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Мужчина прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущего олененка
Британец Марк Хидон прыгнул в ледяной канал в Саксилби и спас тонущего олененка. Видео спасения снял друг Хидона, пишет "Ридус".
Обновлено в 07:54
Политика
На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных
Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50