Футбол

«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»RT на русском 14:04

Нюрнберг — Бавария
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Нюрнберг»
46′
Томас Мюллер
Серж Гнабри
Матеус Перейра
48′
57′
Хави Мартинес
Хамес Родригес
Эвертон
68′
Микаэль Исхак
Тимоти Тилльман
72′
72′
Хамес Родригес
Альфонсо Дэвис
75′
Серж Гнабри
Эдуард Левен
Георг Марграйттер
82′
Роберт Бауэр
Иво Иличевич
88′
90′
Альфонсо Дэвис
90′+5′
Никлас Зюле
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Нюрнберге на стадионе «Грундиг», завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев поля на 48-й минуте забил Матеус Перейра.
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