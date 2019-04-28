Футбол
«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»RT на русском 14:04
|46′
Томас Мюллер
Серж Гнабри
Матеус Перейра
|48′
|57′
Хави Мартинес
Хамес Родригес
Эвертон
|68′
Микаэль Исхак
Тимоти Тилльман
|72′
|72′
Хамес Родригес
Альфонсо Дэвис
|75′
Серж Гнабри
Эдуард Левен
Георг Марграйттер
|82′
Роберт Бауэр
Иво Иличевич
|88′
|90′
Альфонсо Дэвис
|90′+5′
Никлас Зюле
|36%
|Владение мячом
|64%
|68%
|Процент точных передач
|88%
|3
|Удары в сторону ворот
|8
|4
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|7
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Нюрнберг
Расстановка 4‑4‑2
26
Матениа
16
Иличевич
28
Мюль
4
Эвертон
23
Ляйбольд
27
Перейра
18
Беренс
29
Эррас
10
Керк
37
Тилльман
33
Марграйттер
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
22
Гнабри
19
Дэвис
18
Горетцка
6
Алькантара
29
Коман
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Нюрнберге на стадионе «Грундиг», завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев поля на 48-й минуте забил Матеус Перейра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Политика
Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама
Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено в 16:54
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено в 20:50
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Финансы
Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13% - исследование
Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Культура
Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине.
Обновлено в 01:56
Авто
Новая Hyundai Creta получила ценник
Машина уже получила ценник, который равен примерно одному миллиону рублей в переводе на российские деньги.
Обновлено в 17:17
Хоккей
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Футбол
Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»
Никто не может его винить в потерянных очках.
Обновлено в 14:43
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал слова Владимира Путина о российских паспортах для украинцев.
Обновлено в 09:23
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
Здоровье
Что делать при аневризме головного мозга?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": — Аневризма головного мозга лечится оперативно.
Обновлено в 18:04
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала подписчикам о тяжелой утрате
Под публикацией, где Гузеева поздравила подписчиков с Пасхой, у нее спросили о настроении в этот день.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Общество
Замороженное тепло: СГК выставила на продажу ТЭЦ-6 — НГС пробрался на ее территорию
В конце апреля «СГК» объявила о продаже законсервированной ещё в конце прошлого века ТЭЦ.
Обновлено в 20:31
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено в 20:53