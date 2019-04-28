«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»RT на русском 14:04

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Нюрнберге на стадионе «Грундиг», завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев поля на 48-й минуте забил Матеус Перейра.

«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»

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