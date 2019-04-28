Футбол

«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»RT на русском 14:04

Нюрнберг — Бавария
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Нюрнберг»
46′
Томас Мюллер
Серж Гнабри
Матеус Перейра
48′
57′
Хави Мартинес
Хамес Родригес
Эвертон
68′
Микаэль Исхак
Тимоти Тилльман
72′
72′
Хамес Родригес
Альфонсо Дэвис
75′
Серж Гнабри
Эдуард Левен
Георг Марграйттер
82′
Роберт Бауэр
Иво Иличевич
88′
90′
Альфонсо Дэвис
90′+5′
Никлас Зюле
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Нюрнберге на стадионе «Грундиг», завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев поля на 48-й минуте забил Матеус Перейра.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бавария» не смогла обыграть «Нюрнберг», отрыв от «Боруссии» два очка

Советский спорт14:07

«Бавария» потеряла очки в матче чемпионата Германии с «Нюрнбергом»

РИА Новости14:04

Гнабри забил 10+ голов в трех сезонах бундеслиги подряд за три клуба

Sports.ru14:58

«Бавария» потеряла очки в матче с предпоследней командой бундеслиги

Матч ТВ14:01

«Бавария» не сумела победить в Нюрнберге и опережает «Боруссию» Д на 2 очка

Sport24.ru13:59

«Нюрнберг» сыграл вничью с «Баварией», не реализовав пенальти на 90+1-й минуте

Чемпионат13:58

«Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» и увеличила отрыв от дортмундской «Борусии» до двух очков

Спорт-Экспресс14:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:57, Ашберн
Шоу-бизнес

У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье

Обновлено в 10:00
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

Обновлено в 04:45
Общество

ЧЕРКИЗОН В ЭНГЕЛЬСЕ : КОГДА ЕГО СНЕСУТ?

Александр Стрелюхин сделал очень много полезного для Энгельса и люди видят, ценят это и точно, никогда не забудут, чьими стараниями все это сделано: построены новые дороги, новая современная школа, разбиты новые парки, проведена реконструкция городского парка, набережной.
Обновлено в 13:31
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Культура

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия

Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

Обновлено в 15:01
Происшествия

Аэропорт Гатвик вновь не принимает рейсы из-за дрона

Обновлено в 16:38
Происшествия

Под Воронежем горит распределительный центр «Магнита»

Крупный пожар произошёл под Воронежем в ночь на 28 апреля. В селе Нечаевка полыхают склады.
Обновлено вчера в 18:39
Авто

Опубликованы средние траты россиян на бензин

На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Футбол

«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

«Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА.
Обновлено в 14:22
Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Экономика

Медведев посетит Ереван, где примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит с двухдневным визитом Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Обновлено в 17:03
Энергетика

В Бразилии для охраны трубопроводов намерены привлечь Нацгвардию

Бразильская нефтегазовая компания Petrobras обсуждает вопрос об обращении к властям страны с просьбой усилить охрану трубопроводов подразделениями Национальной гвардии, 28 апреля сообщает газета «Глобу».
Обновлено в 17:44
Общество

Зачем литовских школьников спрашивают о материальном положении семьи

Во время проверки достижений учащихся вторых, четвертых, шестых и восьмых классов в Литве у учеников после теста по математике, литовскому языку и иным предметам при согласии родителей выдают дополнительный опросник, в котором – проверка не знаний, а бытовых условий и климата образовательного процесса.
Обновлено в 06:00
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Обновлено в 16:33
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Экономика

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Футбол

Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в английском футболе

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком (до 23 лет) года в английском футболе по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
Обновлено в 17:30
Футбол

«Марсель» проиграл «Нанту», Балотелли отметился забитым голом

«Марсель» уступил «Нанту» в матче 34-го тура чемпионата Франции. «Марсель» (54 очка) располагается на пятом месте, «Нант» (43 очка) - 12-й.
Обновлено в 16:56
Политика

На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты

Обновлено в 16:19
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой

Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Футбол

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Общество

Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве

Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серж Гнабри
Немецкий футболист
Немецкий футболист ивуарийского происхождения, полузащитник клуба «Бавария» и национальной сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное