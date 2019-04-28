Футбол

«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»RT на русском 14:04

Нюрнберг — Бавария
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Нюрнберг»
46′
Томас Мюллер
Серж Гнабри
Матеус Перейра
48′
57′
Хави Мартинес
Хамес Родригес
Эвертон
68′
Микаэль Исхак
Тимоти Тилльман
72′
72′
Хамес Родригес
Альфонсо Дэвис
75′
Серж Гнабри
Эдуард Левен
Георг Марграйттер
82′
Роберт Бауэр
Иво Иличевич
88′
90′
Альфонсо Дэвис
90′+5′
Никлас Зюле
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Нюрнберге на стадионе «Грундиг», завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев поля на 48-й минуте забил Матеус Перейра.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бавария» не смогла обыграть «Нюрнберг», отрыв от «Боруссии» два очка

Советский спорт14:07

«Бавария» не сумела победить в Нюрнберге и опережает «Боруссию» Д на 2 очка

Sport24.ru13:59

«Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» и увеличила отрыв от дортмундской «Борусии» до двух очков

Спорт-Экспресс14:03

«Бавария» потеряла очки в матче с предпоследней командой бундеслиги

Матч ТВ14:01

«Бавария» потеряла очки в матче чемпионата Германии с «Нюрнбергом»

РИА Новости14:04

«Нюрнберг» сыграл вничью с «Баварией», не реализовав пенальти на 90+1-й минуте

Чемпионат13:58

Гнабри забил 10+ голов в трех сезонах бундеслиги подряд за три клуба

Sports.ru14:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Происшествия

В Казани автомобиль сбил женщину с коляской

Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Boeing 767 приземлился с горящим двигателем

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено в 18:23
Авто

Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Кино

Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Обновлено в 12:28
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Театры

«Евгений Онегин» эмигрировал в Китай

Год назад «Евгений Онегин» с успехом был показан на Международном театральном фестивале в Пекине, и китайские продюсеры влюбились в этот дивный спектакль Римаса Туминаса.
Обновлено в 11:17
Здоровье

Три постулата Аллы Борисовны

Алла родилась в декабре 1941 года на крошечной станции Бон в Архаринском районе Приамурья.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом

Обновлено в 14:15
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Происшествия

Fox: неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе

По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа

Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Единоборства

Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции

Как стало известно Sport24, между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошел конфликт в Турции.
Обновлено в 16:46
Космос

Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне

Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Хоккей

«Каролина» увеличила счет в серии с «Айлендерс»

Обновлено в 18:20
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02
Энергетика

«Северный поток – 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Доступ европейских граждан к «Северному потоку – 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Технологии

Билборды во Франции научились проверять здоровье собак

Правда, пока что польза есть только для собак — рекламные билборды анализируют мочу на предмет распространенных болезней.
Обновлено в 10:24
Футбол

«Реал» проиграл «Райо Вальекано»

Реал потерпел поражение от Райо Вальекано (0:1) в матче 35-го тура примеры на стадионе Кампо де Вальекас.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

Обновлено в 12:15
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Обновлено вчера в 11:24
Наука

Ученые: За 50 лет число умерших на Facebook может превысить количество живущих

В течение следующих 50 лет число аккаунтов мертвых пользователей на просторах Facebook может превысить количество профилей живых юзеров.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Авто

Названы самые бесполезные функции современных автомобилей

Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Общество

За сутки Нева обмелела почти на полметра

Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серж Гнабри
Немецкий футболист
Немецкий футболист ивуарийского происхождения, полузащитник клуба «Бавария» и национальной сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное