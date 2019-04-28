«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»RT на русском вчера в 14:04

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая в Нюрнберге на стадионе «Грундиг», завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев поля на 48-й минуте забил Матеус Перейра.

Спорт день за днем

«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»

Авто Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России Эксперты РИА «Рейтинг» составили список российских регионов, в которых наибольшее число жителей могут позволить себе покупку нового авто за полмиллиона рублей.

Происшествия Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.

Происшествия В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.

Политика Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Театры В Казанском ТЮЗе прошел спектакль для особенных детей В Казанском театре юного зрителя прошел показ первого в городе детского спектакля «Дикий» с тифлокомментированием и сурдопереводом.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Общество Tele2 строит эффективную розницу на Дальнем Востоке Оператор мобильной связи Tele2 увеличивает количество точек продаж на Дальнем Востоке.

Армия и оружие The Telegraph: боевики ИГ готовят атаки на курортах Азии и Африки Боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация) планируют атаки в курортных зонах стран Азии и Африки, взяв за пример организацию терактов на Шри-Ланке, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.

Шоу-бизнес Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос» Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.

Технологии «Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети» Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.

Технологии Названа важная составляющая успешного бизнеса Примерно половина участников опроса считают, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.

Общество Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе Россиян на этой неделе ожидает двухдневная рабочая неделя в связи с празднованием 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Политика Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Экономика Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Недвижимость В России увеличилась стоимость съемного жилья В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.

Авто Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.

Экономика Юрий Трутнев: «Значительные бюджетные деньги были просто потеряны» Недостроенные гостиничные комплексы Hyatt в центре Владивостока продали значительно дешевле той суммы, в которую обошлось бюджету их строительство, тем не менее, продать их было необходимо.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Энергетика Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.

Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

Футбол Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.