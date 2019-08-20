Футбол

«Бавария» попытается подписать Сане в январеBookmaker-ratings.ru 14:54

Как сообщает немецкое издание Bild, «Бавария» не отказалась от планов купить 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане. Мюнхенский клуб вернется к переговорам в январе. «Бавария» пыталась подписать Сане этим летом, но форвард серьезно травмировался в поединке за Суперкубок Англии.
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«Бавария» вернется к трансферу Сане в январе. Недавно игрок получил травму крестообразных связок

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Экс-хавбек «МЮ» Бекхэм поддержал травмированного игрока «Ман Сити» Зане

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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
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