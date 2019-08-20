Футбол
«Бавария» попытается подписать Сане в январеBookmaker-ratings.ru 14:54
Как сообщает немецкое издание Bild, «Бавария» не отказалась от планов купить 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане. Мюнхенский клуб вернется к переговорам в январе. «Бавария» пыталась подписать Сане этим летом, но форвард серьезно травмировался в поединке за Суперкубок Англии.
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