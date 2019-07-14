Футбол
«Бавария» показала гостевую форму на новый сезонМатч ТВ 07:14
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Футбол
«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»
По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Финансы
«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире
Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.
Обновлено в 07:23
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Общество
Погода в России: Лето вернется в центральную Россию
Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется лето.
Обновлено в 08:55
Футбол
Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»
Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
Обновлено в 08:55
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Авто
Составлен топ-5 купе с самыми практичными задними сиденьями
Купе с ретро-стилем не только гармонично выглядит, но и обладает хорошим салоном с задним диваном размером 94/124,5/79,8 см. В движение модель приводится 2,0-литровым наддувным двигателем с отдачей 174 л.с. Замыкает рейтинг консервативные AUDI A5 и её спортивные версии S5 и RS 5. Данное семейство имеет весьма просторный салон для своего сегмента, в котором могут расположиться четыре пассажира.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Первую французскую атомную «Барракуду» спустили на воду
Первая в серии из шести атомных подводных лодок нового проекта субмарина переведена из строительного цеха в сухой док, который к концу этого месяца будет заполнен водой, после чего она действительно будет спущена на воду.
Обновлено в 09:07
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Политика
Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве
В несогласованной акции оппозиции в Москве, связанной с выборами в городской парламент, приняли участие порядка тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
Обновлено в 08:55
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
Обновлено в 06:43
Здоровье
Увеличение числа заражённых ВИЧ в Башкирии связали с дообследованием
Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский заявил, что рост заражённых вирусом в Башкирии связан с расширением круга обследованных, а не с новыми случаями инфицирования.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Религия
Мощи Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ
Обновлено в 06:26
Политика
Гадалка из КНДР предсказала переизбрание Трампа на пост президента США
Американская журналистка The Washington Post Анна Файфилд в своей книге "Великий исследователь" раскрыла, что гадалка из КНДР предсказала президенту США Дональду Трампу второй срок на посту главы государства.
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Общество
Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Спорт
На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера
Мать Виталия Здоровецкого, российского блогера и пранкера, Елена выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Командующий армией Ирана заявил о готовности отразить любое нападение
Командующий иранской армией Абдоль-Рахим Мусави на военном параде в Тебризе заверил, что Иран не станет первым начинать вооружённый конфликт, но при этом страна готова отразить любое нападение.
Обновлено в 09:28