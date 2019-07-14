Футбол

«Бавария» показала гостевую форму на новый сезонМатч ТВ 07:14

Мюнхенская «Бавария» представила комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
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«Бавария» показала гостевую форму на новый сезон

Матч ТВ07:14

«Бавария» представила гостевую форму. Фото

Спорт-Экспресс06:05

«Бавария» показала новую гостевую форму на сезон 2019/20

Евро-футбол.ру06:28

«Бавария» представила выездную форму на сезон-2019/20

Чемпионат06:27

«Бавария» представила выездную форму на новый сезон

Газета.Ru06:39

«Бавария» представила гостевую форму. Она белая

Sports.ru05:15

Квальярелла попозировал в новой домашней форме «Сампдории»

Soccer.ru05:28
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Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

В Москве проходит акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 07:00
Авто

Составлен топ-5 купе с самыми практичными задними сиденьями

Купе с ретро-стилем не только гармонично выглядит, но и обладает хорошим салоном с задним диваном размером 94/124,5/79,8 см. В движение модель приводится 2,0-литровым наддувным двигателем с отдачей 174 л.с. Замыкает рейтинг консервативные AUDI A5 и её спортивные версии S5 и RS 5. Данное семейство имеет весьма просторный салон для своего сегмента, в котором могут расположиться четыре пассажира.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие

ССА: Иран атаковал колонну российских военных

Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
Обновлено в 03:56
Общество

Мужчина выгуливал двух слонов в Якутске

Обновлено в 05:03
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Сургуте

В результате ДТП погибли три пассажира, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 00:43
Политика

Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ

Обновлено вчера в 20:49
Футбол

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ

Часть подконтрольной Донецкой Народной Республике Горловки осталась без электроснабжения в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 07:23
Политика

The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США

Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Футбол

Карпин раскритиковал регламент первенства молодежных команд

Наставник «Ростова» Валерий Карпин подверг критике регламент молодежного первенства.
Обновлено в 06:38
Политика

Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus

Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Общество

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Обновлено в 05:33
Политика

ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера

Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады страны, в том числе и Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 06:20
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Кино

Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»

Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Политика

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Политика

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Путешествия

Названы наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Спорт

Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали золото на ЧМ

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина и чемпионка Игр-2012 Светлана Колесниченко заняли первое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу в Южной Корее.
Обновлено в 07:26
Общество

Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений

Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 04:19
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Здоровье

В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии

Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
Общество

Российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки

Чиновники из комитета по культуре потребовали от инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкий в Санкт-Петербурге, справку о том, что тот действительно был писателем.
Обновлено в 08:01
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