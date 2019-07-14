Футбол
«Бавария» показала гостевую форму на новый сезонМатч ТВ 07:14
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Авто
Составлен топ-5 купе с самыми практичными задними сиденьями
Купе с ретро-стилем не только гармонично выглядит, но и обладает хорошим салоном с задним диваном размером 94/124,5/79,8 см. В движение модель приводится 2,0-литровым наддувным двигателем с отдачей 174 л.с. Замыкает рейтинг консервативные AUDI A5 и её спортивные версии S5 и RS 5. Данное семейство имеет весьма просторный салон для своего сегмента, в котором могут расположиться четыре пассажира.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
ССА: Иран атаковал колонну российских военных
Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
Обновлено в 03:56
Общество
Мужчина выгуливал двух слонов в Якутске
Обновлено в 05:03
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Сургуте
В результате ДТП погибли три пассажира, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 00:43
Политика
Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ
Обновлено вчера в 20:49
Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ
Часть подконтрольной Донецкой Народной Республике Горловки осталась без электроснабжения в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 06:26
Политика
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США
Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Футбол
Карпин раскритиковал регламент первенства молодежных команд
Наставник «Ростова» Валерий Карпин подверг критике регламент молодежного первенства.
Обновлено в 06:38
Политика
Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Общество
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Обновлено в 05:33
Политика
ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера
Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады страны, в том числе и Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 06:20
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Спорт
Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали золото на ЧМ
Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина и чемпионка Игр-2012 Светлана Колесниченко заняли первое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу в Южной Корее.
Обновлено в 07:26
Общество
Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений
Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 04:19
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Здоровье
В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии
Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
Общество
Российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки
Чиновники из комитета по культуре потребовали от инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкий в Санкт-Петербурге, справку о том, что тот действительно был писателем.
Обновлено в 08:01