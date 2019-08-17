Футбол
«Бавария» подтвердила трансфер КюизансаГазета.Ru 01:21
В предыдущем сезоне Кюизанс в составе "Боруссии" вышел на поле 11 раз и забил один гол. Ранее сообщалось, что главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился мнением о вероятном переходе в мюнхенскую команду полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
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«Бавария» анонсировала переход молодого французского полузащитника Кюизанса
Красная веснавчера в 20:19
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США
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