Футбол

«Бавария» подтвердила трансфер КюизансаГазета.Ru 01:21

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В предыдущем сезоне Кюизанс в составе "Боруссии" вышел на поле 11 раз и забил один гол. Ранее сообщалось, что главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился мнением о вероятном переходе в мюнхенскую команду полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
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