Футбол
«Бавария» подтвердила договоренность с «Барселоной» об аренде КоутиньоProstoProSport вчера в 23:10
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перейдет в «Баварию». Мюнхенцы подтвердили ранее появившуюся информацию и арендуют бразильца на сезон с опцией выкупа. Футболист прибудет в Германию в ближайшие дни для уточнения финальных деталей сделки, а также прохождения медобследование.
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