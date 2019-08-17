Футбол

«Бавария» подтвердила договоренность с «Барселоной» об аренде КоутиньоProstoProSport вчера в 23:10

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перейдет в «Баварию». Мюнхенцы подтвердили ранее появившуюся информацию и арендуют бразильца на сезон с опцией выкупа. Футболист прибудет в Германию в ближайшие дни для уточнения финальных деталей сделки, а также прохождения медобследование.
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