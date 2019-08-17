Футбол
«Бавария» подтвердила договоренность с «Барселоной» об аренде КоутиньоProstoProSport 23:10
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перейдет в «Баварию». Мюнхенцы подтвердили ранее появившуюся информацию и арендуют бразильца на сезон с опцией выкупа. Футболист прибудет в Германию в ближайшие дни для уточнения финальных деталей сделки, а также пройдет медобследование.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
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Обновлено в 20:18
Армия и оружие
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Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:09
Авто
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Как Чэпмен Холлу заочно долг отдавал Летом 1979-го в Европе внимательно следили за событиями в ведущем американском чемпионате для гоночных машин.
Обновлено в 22:35
Происшествия
В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании €140 млн российской ОПГ
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Обновлено в 13:29
Армия и оружие
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Обновлено в 07:12
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Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты в регионах России
Назван размер справедливой зарплаты в каждом российском регионе. Во всех из них, кроме одного, эта оценка превышает фактическую зарплату.
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Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
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Обновлено вчера в 06:59
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В Северной столице откроется отделение медицинской реабилитации на 35 мест для оказания помощи пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
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Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
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Обновлено в 22:52