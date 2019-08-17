Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перейдет в «Баварию». Мюнхенцы подтвердили ранее появившуюся информацию и арендуют бразильца на сезон с опцией выкупа. Футболист прибудет в Германию в ближайшие дни для уточнения финальных деталей сделки, а также пройдет медобследование.

«Бавария» подтвердила договоренность с «Барселоной» об аренде Коутиньо

Политика Экс-глава МИД Франции призвал Европу налаживать отношения с Россией Бывший глава французского МИД Юбер Ведрин отметил, что его стране крайне важно наладить отношения с Россией.

Культура Иван Охлобыстин представил свою автобиографию Книгу-автобиографию представил российский актер и писатель Иван Охлобыстин 16 августа.

Недвижимость Риелторы рассказали, сколько стоят деревянные дома в Подмосковье Например, в бюджете от 1 млн до 3 млн руб. чаще предлагаются дачи и щитовые дома, которые пригодны в основном для сезонного проживания.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Общество Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.

Экономика «Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП «Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.

Происшествия Трое российских моряков попали в плен у берегов Камеруна «По сведениям рекрутингового агентства «Maрлoу Навигейшн Россия» (г. Санкт-Петербург), нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Армия и оружие Минобороны Японии утвердило план закупки американских самолетов F-35B Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой у корпорации Lockheed Martin (США).

Футбол «Барселона» проиграла «Атлетику» в первом туре чемпионата Испании В Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» завершился футбольный матч между «Атлетиком» и каталонской «Барселоной».

Происшествия Стрелок, напавший на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах Гражданин Норвегии Филип Мансхаус, арестованный после нападения на мечеть в норвежской столице Осло, признался в совершении преступления и рассказал полиции о своих мотивах, передает телеканал NRK.

Армия и оружие В Крыму случайно запустили управляемую ракету Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авто Турбонашествие, революции и ананасовый сок: чем жил гоночный мир в июле 1979-го? Как Чэпмен Холлу заочно долг отдавал Летом 1979-го в Европе внимательно следили за событиями в ведущем американском чемпионате для гоночных машин.

Происшествия В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании €140 млн российской ОПГ В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки (ОПГ).

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Культура Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в регионах России Назван размер справедливой зарплаты в каждом российском регионе. Во всех из них, кроме одного, эта оценка превышает фактическую зарплату.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Происшествия Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.

Здоровье В Петербурге откроется отделение рассеянного склероза при ГКБ № 31 В Северной столице откроется отделение медицинской реабилитации на 35 мест для оказания помощи пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.