Футбол
«Бавария» подтвердила аренду КоутиньоГазета.Ru вчера в 18:30
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF. Сообщается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей
Обновлено в 09:48
Авто
BMW Vision M Next презентовали в США
Согласно официальной информации, новый BMW Vision M Next встанет на конвейер в начале 2023 года.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Выплыла на доске. Истории спасённых и погибших на Саяно-Шушенской ГЭС
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти
Обновлено в 08:27
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Экономика
Акционеры хотят отсудить у датской Novo Nordisk $1,8 млрд
Акционеры намерены отсудить у Novo Nordisk 1,8 млрд долларов, которые они потеряли из-за действий компании.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В российской крепости нашли 1700 бомб
На складе времен Великой Отечественной войны находилось 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 килограмма каждая, а также одна 100-килограммовая фугасная авиабомба.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В массовом ДТП с автобусом на проспекте Героев есть пострадавшие
В субботу, 17 августа, на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло массовое ДТП с участием автобуса.
Обновлено в 10:44
Космос
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
Обновлено 15 августа в 06:31
Происшествия
В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура
Прокуратура объявила о начале проверки законности возбуждения уголовного дела по факту заказа и получения по почте женщиной зарубежного психотропного препарата для страдающего эпилепсией несовершеннолетнего сына.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Кино
Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино
Обновлено в 05:28
Общество
В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок
Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, наблюдается подъем уровней рек муниципального округа города с достижением опасных отметок (Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста).
Обновлено в 10:02
Общество
На митинг в поддержку полиции Гонконга вышли более 470 тыс. человек
Более 476 тыс. человек собрались в парке Тамар в Гонконге на акцию против насилия, несмотря на сильные ливни, передает China Daily со ссылкой на данные организаторов.
Обновлено в 10:47
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
ЛНР: Украина установила награду за сбитые беспилотники ОБСЕ
ВСУ намерены платить денежные вознаграждения за каждый сбитый беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.
Обновлено в 08:10
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Обновлено в 11:36
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено 15 августа в 01:29
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Единоборства
Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Напомним, ранее в полуфинальной эстафете российские экипажи друг за другом побили рекорд скорости, сначала достигнув 80 километров в час, а затем установив новый рекорд скорости в 82 километра в час.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Саратове мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено в 04:47