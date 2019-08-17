Футбол

«Бавария» подтвердила аренду КоутиньоГазета.Ru 18:30

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF. Сообщается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.
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