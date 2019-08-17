Футбол

«Бавария» подтвердила аренду КоутиньоГазета.Ru вчера в 18:30

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF. Сообщается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.
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В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

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10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
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El Pais: опера Мадрида выразила поддержку Пласидо Доминго

Королевский театр Мадрида выступил в защиту певца Пласидо Доминго, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.
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Суд в Курской области освободил по УДО Леонида Жегулева

Суд в Курской области освободил по УДО Леонида Жегулева. Об этом "Эху Москвы" сообщил брат осужденного, спецкор "Медузы" Илья Жегулев.
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Как сообщил знакомый с правилами при дворе информатор, Елизавета II не любит деним, в связи с чем рваные джинсы, любимые тинейджерами, Меган Маркл придется оставить дома вместе с туфлями на танкетке, которые монарх не приемлет.
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Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней

Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме.
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Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»

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Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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«Крылья Советов» обыграли «Урал» в Екатеринбурге

"Урал" принимал самарские "Крылья Советов" и проиграл со счетом 1:3. Перед началом встречи зрители тепло приветствовали экипаж А321.
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Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет

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По мнению американского военного эксперта Томаса-Дарелла Янга, первыми жертвами со стороны военного Блока станут восточные страны.
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В ОБСЕ сообщили об обстреле беспилотника миссии в Донбассе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
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Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.
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Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4

Японская компания Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Wildlander, созданный на базе Toyota RAV4.
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Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»

Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
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Свидетель по «пензенскому делу» Илья Капустин, пожаловавшийся на пытки, получил убежище в Финляндии

Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, написала в твиттере жена обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александра.
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