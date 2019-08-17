Футбол
«Бавария» подтвердила аренду КоутиньоГазета.Ru вчера в 18:30
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF. Сообщается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Общественник Виталий Бородин пожаловался Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке на Инстаграм ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Общество
El Pais: опера Мадрида выразила поддержку Пласидо Доминго
Королевский театр Мадрида выступил в защиту певца Пласидо Доминго, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:47
Общество
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Суд в Курской области освободил по УДО Леонида Жегулева
Суд в Курской области освободил по УДО Леонида Жегулева. Об этом "Эху Москвы" сообщил брат осужденного, спецкор "Медузы" Илья Жегулев.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы в Балморале
Как сообщил знакомый с правилами при дворе информатор, Елизавета II не любит деним, в связи с чем рваные джинсы, любимые тинейджерами, Меган Маркл придется оставить дома вместе с туфлями на танкетке, которые монарх не приемлет.
Обновлено в 09:45
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 05:36
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в Екатеринбурге
"Урал" принимал самарские "Крылья Советов" и проиграл со счетом 1:3. Перед началом встречи зрители тепло приветствовали экипаж А321.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет
Самолет "Уральских авиалиний", экстренно севший из-за отказавших двигателей в кукурузном поле в Подмосковье, растаскивают по частям местные жители.
Обновлено в 07:03
Кино
Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в истории России
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
В НАТО назвали первых «жертв» американо-российского конфликта
По мнению американского военного эксперта Томаса-Дарелла Янга, первыми жертвами со стороны военного Блока станут восточные страны.
Обновлено в 05:22
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено в 01:35
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
Арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома
Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.
Обновлено в 05:50
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Японская компания Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Wildlander, созданный на базе Toyota RAV4.
Обновлено в 04:08
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Свидетель по «пензенскому делу» Илья Капустин, пожаловавшийся на пытки, получил убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, написала в твиттере жена обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александра.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Девушка упала с 50-метровой Скалы любви и выжила
Обновлено в 05:32
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Обновлено в 02:07