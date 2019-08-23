Футбол

«Бавария» подпишет хавбека «Эспаньола» на замену СанчешуSoccer.ru 07:46

Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш в ближайшее время может перейти в "Лилль", и мюнхенцы уже нашли ему замену. Речь идет о 22-летнем хавбеке "Эспаньола" Марке Роке. Сообщается, что "Бавария" уже согласовала условия контракта с испанским футболистом.
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«Бавария» нашла замену Санчешу в «Эспаньоле»

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
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