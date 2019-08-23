Футбол
«Бавария» подпишет хавбека «Эспаньола» на замену СанчешуSoccer.ru 07:46
Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш в ближайшее время может перейти в "Лилль", и мюнхенцы уже нашли ему замену. Речь идет о 22-летнем хавбеке "Эспаньола" Марке Роке. Сообщается, что "Бавария" уже согласовала условия контракта с испанским футболистом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Более половины россиян признались в занятиях самолечением
Порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе лекарства.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
Обновлено в 14:11
Происшествия
Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске
В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Роспотребнадзор не нашел у членов Мосгоризбиркома болезней от клопов
В ответе Роспотребнадзора сообщается, что оснований для внеплановой проверки городского избиркома не найдено, равно как и случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, "переносчиками которых могут быть членистоногие".
Обновлено в 13:19
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Политика
Трамп и премьер Дании обсудили дальнейшее развитие сотрудничества
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг провела "конструктивный телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Турции задержали виновных в инциденте с российской девочкой
Сотрудников отеля, причастных к инциденту в бассейне, в котором пострадала 12-летняя россиянка, задержали.
Обновлено в 15:31
Футбол
Саншеш перешел из «Баварии» в «Лилль»
Саншеш перешел в «Баварию» летом 2016 года из «Бенфики» за 35 млн плюс 45 млн в качестве бонусов.
Обновлено в 15:31
Политика
Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиакосмического салона "МАКС".
Обновлено в 13:07
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Петербуржцы предлагают убрать купол на Невской ратуше
Проект позиционировали как смотровую площадку, однако людей туда не пускают В пятницу, 23 августа, активисты Петербурга выступили с идей разобрать стеклянный купол "Невской ратуши".
Обновлено в 09:56
Технологии
Мердок запустит агрегатор новостей, чтобы забрать трафик у Google и Facebook
Принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку News Corp собирается запускать агрегатор новостей Knewz, который должен составить конкуренцию Google и Facebook.
Обновлено в 14:41
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Смольный выкупит помещения для детсадов, школы и офиса врача
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Обновлено в 08:33
Политика
Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Политика
Премьер Белоруссии рассказал об интеграции с Россией
9 августа о ходе интеграции двух государств рассказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Обновлено в 07:29
Политика
Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 12:11
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено в 11:30
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения
Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.
Обновлено в 09:38
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено 21 августа в 07:14
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17