Футбол
«Бавария» подпишет хавбека «Эспаньола» на замену СанчешуSoccer.ru 07:46
Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш в ближайшее время может перейти в "Лилль", и мюнхенцы уже нашли ему замену. Речь идет о 22-летнем хавбеке "Эспаньола" Марке Роке. Сообщается, что "Бавария" уже согласовала условия контракта с испанским футболистом.
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