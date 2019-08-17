Футбол
Микаэль Кюизанс перейдет в «Баварию»Спорт-Экспресс вчера в 18:52
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Микаэль Кюизанс продолжит карьеру в «Баварии». В пятницу вечером спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич объявил о договоренности по 20-летнему французу.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Космос
Все живое исчезнет: названа точная дата конца света
Известный ученый, советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов назвал дату конца света.
Обновлено в 00:43
Футбол
Адурис оценил победу «Атлетика» над «Барселоной»
Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис оценил победу над «Барселоной» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 00:56
Хоккей
«Амур» по буллитам обыграл «Адмирал»
«Амур» в серии буллитов выиграл у «Адмирала» (4:3 Б) в матче мемориала Збынека Куши. Дубль в составе победителей сделал Денис Голубев.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами
Обновлено вчера в 04:20
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Минприроды не исключает полного запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено 15 августа в 03:03
Футбол
«Барселона» подтвердила переход Коутиньо в «Баварию»
Директор «Барселоны» по институциональным отношениям Гильермо Амор подтвердил данные о трансфере Филиппе Коутиньо в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.
Обновлено вчера в 16:57
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.
Обновлено в 02:35
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль
Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие
Журнал National Interest сравнил бомбардировщики Ту-160 и B-1B
Группа военных экспертов сравнила Ту-160 российских ВКС и американский B-1B.
Обновлено вчера в 04:45
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Иран продемонстрирует отечественный аналог С-300
Обновлено вчера в 12:37
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
Общество
Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова
На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Путешествия
Объяснена непопулярность «все включено» на российских курортах
Собеседник агентства добавил, что также причины непопулярности системы могут быть связаны с ценами на авиабилеты, частотой рейсов и, кроме того, длительностью пляжного сезона и стоимостью продукции сельского хозяйства.
Обновлено в 02:20
Футбол
«Рубин» останется на Центральном до конца сезона. Газон на «Казань Арене» обойдется в 90 млн
«Рубин» завтра проведёт очередной домашний матч на Центральном стадионе – клуб планировал провести там лишь первый круг, но, по информации «БИЗНЕС Online», клуб пропишется на старой арене до конца сезона.
Обновлено в 02:00
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49