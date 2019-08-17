Футбол

Микаэль Кюизанс перейдет в «Баварию»Спорт-Экспресс вчера в 18:52

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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Микаэль Кюизанс продолжит карьеру в «Баварии». В пятницу вечером спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич объявил о договоренности по 20-летнему французу.
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