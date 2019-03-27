Футбол
«Бавария» объявила о рекордном трансфере ЭрнандесаLiveSport.ru 13:02
23-летний Эрнандес присоединится к «Баварии» 1 июля. Контракт рассчитан на пять лет. Отметим, что этот трансфер стал рекордным для мюнхенского клуба, а также для всей Германии.
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Porsche рассказал о гибридной версии кроссовера Cayenne Turbo S
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Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
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В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
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Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
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Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
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Обновлено в 05:27
Происшествия
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Петр Порошенко заявил, что не исключает двусторонних переговоров с Владимиром Путиным, но украинскую позицию при этом должны поддерживать международные партнеры.
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Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
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