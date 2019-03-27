Футбол

«Бавария» объявила о рекордном трансфере ЭрнандесаLiveSport.ru 13:02

23-летний Эрнандес присоединится к «Баварии» 1 июля. Контракт рассчитан на пять лет. Отметим, что этот трансфер стал рекордным для мюнхенского клуба, а также для всей Германии.
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«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса

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Люка Эрнандес – второй в списке самых дорогих защитников мира. Больше него стоит только ван Дейк

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«Бавария» потратит 200 млн на трансферы. 80 уже ушли на Эрнандеса

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:16, Ашберн
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Porsche рассказал о гибридной версии кроссовера Cayenne Turbo S

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Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
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Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
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Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
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Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

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Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
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AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
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Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

В конце января Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 15:38
Транспорт

В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки

Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.
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Авто

Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России

Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
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Украинская певица Maruv приехала в Россию

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Общество

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Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Политика

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск

Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
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В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
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Обновлено в 07:32
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Одни посчитали снимки Анастасии недопустимыми для детского врача, другие, среди которых коллеги и родители маленьких пациентов, наоборот, высоко оценили фотосессию за красоту и эстетичность.
Обновлено в 05:27
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Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
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Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным

Петр Порошенко заявил, что не исключает двусторонних переговоров с Владимиром Путиным, но украинскую позицию при этом должны поддерживать международные партнеры.
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В немецком издании Stern назвали будущего преемника Lada 4х4

Выросший в размерах Lada 4х4 Vision может быть полноценным преемником внедорожника Lada Niva.
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Захарова посоветовала Трампу выполнять свои обещания

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире Первого канала заявление президента США Дональда Трампа, сказавшего, что Россия должна уйти из Венесуэлы.
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Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
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Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
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